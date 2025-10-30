Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DEM Parti İmralı heyeti Beştepe'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü görüşme 

Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

DEM Parti İmralı Heyeti, terörsüz Türkiye süreci kapsamında bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile üçüncü kez bir araya geliyor. Heyette yer alan DEM Parti Van Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Beştepe'ye geçmeden önce açıklamalarda bulundu. Sancar, "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonraki yapılması gerekenlerdir" dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'terörsüz Türkiye' süreci kapsamında bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul ediyor. Görüşme saat 18:00'de başladı.

Heyette DEM Parti Van Milletvekili ve Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar yer alıyor. 

Erdoğan, sürecin başlamasından bu yana İmralı heyeti ile üçüncü kez görüşme gerçekleştiriyor. 

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

İMRALI HEYETİNDEN AÇIKLAMA

Görüşme öncesi İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar açıklamalarda bulundu.

 Sancar "Bugünkü görüşme gerçekten önemli. Esas gündemimiz sürecin bugüne kadarki seyri, geldiği aşama ve bundan sonraki yapılması gerekenlerdir" ifadelerini kullandı. 

