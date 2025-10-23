İmralı heyetinden Selahattin Demirtaş açıklaması!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
DEM Parti’nin İmralı Heyeti, Edirne Cezaevinde Selahattin Demirtaş ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu. Ortak açıklamada Demirtaş’ın, “Barışın ve demokrasinin tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız” ifadelerine yer verildi.

DEM Parti’nin İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne ve Kandıra cezaevlerinde yaptıkları ziyaretlerin ardından yazılı açıklamada bulundu. Ortak açıklamada Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Selçuk Mızraklı ve Semra Güzel’in mesajları yer aldı. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın açıklaması:

"Edirne ve Kandıra’da cezaevi ziyaretlerinde bulunarak arkadaşlarımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Selçuk Mızraklı ve Semra Güzel’le görüştük. Hepsinin moralleri yüksek, sağlık durumları iyi.

"HER TÜRLÜ KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Görüşmelerde esas olarak barış sürecine dair bilgi paylaşımı ve fikir alışverişinde bulunduk. Sevgili Selahattin Demirtaş, sürece desteğinin tam olduğunu vurguladıktan sonra, sürecin başarıya ulaşması, barışın ve demokrasinin tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Sevgili Figen Yüksekdağ da barışın ve demokratik toplumun inşası konusunda umudunu koruduğunu, bu yolda desteğinin ve katkısının güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Suçsuzlukları hukuken de sabit olan arkadaşlarımızın hala cezaevinde tutulması hiçbir gerekçeyle açıklanamaz, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu açık adaletsizliğin bir an önce ortadan kaldırılması, arkadaşlarımızın barış ve demokrasi yürüyüşüne özgür şartlarda katılması acil talebimiz ve beklentimizdir.

Son derece verimli geçen görüşmelerde arkadaşlarımız, yüreği özgürlük, barış ve demokrasi için atan herkese en içten selam ve sevgilerini iletti.

Saygılarımızla,"

