Berhan Şimşek'ten CHP yönetimine eleştiri: Burası artık İmamoğlu Holding!

Berhan Şimşek'ten CHP yönetimine eleştiri: Burası artık İmamoğlu Holding!

CHP’den ihraç edilen eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, partinin "DNA’sının bozulduğunu" söyleyerek sert çıktı. "Burası artık İmamoğlu Holding" diyen Şimşek, Özgür Özel’in cumhurbaşkanlığı adaylığına hazırlandığını iddia etti.

Partisinden ihraç edilen CHP eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, katıldığı televizyon programında CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Şimşek, CHP’nin "abluka altında" olduğunu savunarak, "Burası artık İmamoğlu Holding! Patron Silivri’de, CEO’su Özgür Özel. Partinin DNA’sını bozdular" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun da Özgür Özel'in de siyasi kariyerlerini Kemal Kılıçdaroğlu'na borçlu olduğunu söyleyen Şimşek, muhtemel 'mutlak butlan' kararına da değinip sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem Bey de, Özgür Bey de siyasi kariyerlerini Kemal Bey’e borçlu ama bugün neredeyse onu hain ilan edecekler.

Eğer ‘mutlak butlan’ kararı gelirse, Kemal Bey’in görevi yeniden alma mecburiyeti var. ‘Gelmek istemiyorum’ diyemez. Bu görev kendisine tebliğ edildiğinde mecburen almak zorunda. Kemal Bey gelir, 3 ay içinde ‘Buyurun, kurultaya gidiyoruz’ der. Ama şu anda parti dağınık bir halde.

Erdoğan, ‘şaibeli kurultay’ dedi, sürekli dile getirdi. Ama onlar bir kez bile “Çıkarın belgeleri!” demediler. Aylarca sessiz kaldılar. Kemal Bey’e bu konuyu sordular, o da ‘Sükût ikrardan gelir’ dedi"

"KILIÇDAROĞLU'NA KAYBETTİRDİLER"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmediğini Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener tarafından kaybettirildiğini iddia eden Şimşek Özgür Özel'in de cumhurbaşkanı adayı olacağını öne sürdü: 

"Özgür Özel "Ben istemem aday olmam" dedi, dün "Ben aday olacağım dedi. Özgür Özel adaylığa hazırlanıyor" 

Şimşek ayrıca Bülent Arınç'ın Özgür Özel için "Benim kahramanım" dediğini iddia edip "Öyle biri benim genel başkanım olamaz" dedi. 

Amerika'da 'Free İmamoğlu' afişlerine dikkat çeken Behran Şimşek, FETÖ'yü işaret etti. 

