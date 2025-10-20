Berhan Şimşek'ten CHP yönetimine eleştiri: Burası artık İmamoğlu Holding!

Partisinden ihraç edilen CHP eski İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek, katıldığı televizyon programında CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Şimşek, CHP’nin "abluka altında" olduğunu savunarak, "Burası artık İmamoğlu Holding! Patron Silivri’de, CEO’su Özgür Özel. Partinin DNA’sını bozdular" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun da Özgür Özel'in de siyasi kariyerlerini Kemal Kılıçdaroğlu'na borçlu olduğunu söyleyen Şimşek, muhtemel 'mutlak butlan' kararına da değinip sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekrem Bey de, Özgür Bey de siyasi kariyerlerini Kemal Bey’e borçlu ama bugün neredeyse onu hain ilan edecekler.

Eğer ‘mutlak butlan’ kararı gelirse, Kemal Bey’in görevi yeniden alma mecburiyeti var. ‘Gelmek istemiyorum’ diyemez. Bu görev kendisine tebliğ edildiğinde mecburen almak zorunda. Kemal Bey gelir, 3 ay içinde ‘Buyurun, kurultaya gidiyoruz’ der. Ama şu anda parti dağınık bir halde.

Erdoğan, ‘şaibeli kurultay’ dedi, sürekli dile getirdi. Ama onlar bir kez bile “Çıkarın belgeleri!” demediler. Aylarca sessiz kaldılar. Kemal Bey’e bu konuyu sordular, o da ‘Sükût ikrardan gelir’ dedi"