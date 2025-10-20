30 yıllık kuyumcu "Neden altın?" diye tek tek anlattı, tüyoyu verdi! "Çeyrek altın yerine..."

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcu Faruk Mamik (50), son dönemde altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişin vatandaşın yatırım ve düğün alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtti.

Yaklaşık 30 yıldır kuyumculuk sektöründe olduğunu belirten Mamik, son zamanlarda faizlerdeki düşüş ve yurt dışındaki belirsizliklerin altında büyük bir hareketliliğe neden olduğunu söyledi. Mamik, "Amerika'daki ekonomik sıkıntılar ve Çin'le yaşanan ticari gerilimler de fiyat artışını tetikledi" dedi.

EN ÇOK HANGİ ALTIN TÜRÜ TERCİH EDİLİYOR, NEDEN?

Fiyat artışlarının düğün alışkanlıklarını da değiştirdiğini ifade eden Mamik, vatandaşın artık çeyrek altın yerine daha küçük gram altınlara yöneldiğini dile getirdi.

Mamik, şöyle konuştu:

Şu anda bir çeyrek altın 10 bin lira civarında. Artık insanlar yarım gram, 1 gram veya 22 ayar takıları tercih ediyor. Gram altınlar ortalama 6 bin lira civarına geldi. Bu nedenle yarım ve çeyrek gram altınlar daha çok takılmaya başladı.

DÖVİZE YATIRIM DÜŞTÜ

Altının yatırım aracı olarak öne çıktığını ve dövize olan talebin düştüğünü belirten Faruk Mamik, "Önceden dövize, yani dolar ve euroya talep vardı. Ancak son bir yıldır dövizde ciddi bir artış görülmüyor. Bu nedenle altına büyük bir yönelim başladı. Altın şu anda hem yatırım aracı hem de güvenilir bir liman. 30 yıldır bu kadar sert bir yükseliş görmedik. Artış hala devam ediyor" diye konuştu.

"ALTIN UZUN VADEDE HER ZAMAN KAZANDIRIR"

Son bir aydaki fiyat farkına da dikkati çeken Mamik, "Altın kısa vadede dalgalanır ama uzun vadede her zaman kazandırır. Şu anda 1 kilo altın 6 milyon 100 bin lira civarında. Bir ay önce bu rakam 4 milyon lira civarındaydı. Yani sadece bir ayda gram fiyatı bin ila bin 200 lira arttı. Bu da 1 kiloda yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık fark anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"PANİK YAPMAYIN"

Vatandaşlara panik yapmamaları tavsiyesinde bulunan kuyumcu Faruk Mamik, "Uzun vadeli düşünenler altınlarını bozdurmasınlar. Kısa vadede panik yapılmamalı. Altın, dünya genelinde hem devletlerin hem yatırımcıların güvenini kazanan bir değerdir. Her zaman güvenilir bir limandır" ifadelerini kullandı.