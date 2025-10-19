CHP Kocaeli kongresinde basın mensuplarına saldırı!
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde görüntü alma sırasında bir partili ile gazeteciler arasında arbede çıktı. İl başkan adayı Erdem Arcan'ı görüntülemek isteyen kadın gazeteciye bir partili tarafından yapılan itme sonrası gerginlik büyüdü, gazeteci Erdal Sertel'e ise saldırı girişiminde bulunuldu. Olay, partililerin araya girmesiyle sona ererken, partili şahıs salondan çıkarıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanlığı'nın 39. Olağan Kongresi’nde, görüntü alınması sırasında bir partiliyle gazeteciler arasında yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü.
Kongrenin yapıldığı Kocaeli Kongre Merkezi’ne giriş yapan il başkan adayı Erdem Arcan’ı görüntülemek isteyen kadın gazeteci, bir partilinin itmesiyle karşılaştı. Olay üzerine gazeteci Erdal Sertel, söz konusu kişiye tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce, Sertel’e saldırı girişiminde bulunuldu ve arbede yaşandı. Partililerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.
PARTİLİ, KONGREDEN ÇIKARILDI
Olayı haber alan Arcan, daha sonra Sertel’in yanına gelerek yaşananlardan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Gazetecilerin talebiyle ilgili partili, kongrenin gerçekleştirildiği salondan çıkarıldı.
KOCAELİ GAZETECİLER CEMİYETİ OLAYI KINADI
Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanlığı’nın kongresinde görevini yapan basın mensuplarına yönelik gerçekleştirilen saldırı, basın özgürlüğüne ve demokrasinin temel değerlerine yapılmış açık bir saldırıdır. Hiçbir siyasi partinin, hiçbir gerekçeyle gazetecilere saldırma hakkı yoktur. Meslektaşlarımızın yanındayız, sorumluların derhal hesap vermesini bekliyoruz. Basın susturulamaz." ifadeleri kullanıldı.