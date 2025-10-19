İmamoğlu aday olamazsa kim aday olacak? Özgür Özel kritik soruya cevap verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Manisa 39. Olağan İl Kongresi'ne katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "O gün tut ki aday yapamadık. Partiden bir nefer adaylaşacak ama mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak ve hep beraber bu süreci birlikte götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

"BENİM CUMHURBAŞKANI ADAYLARIM SİZSİNİZ"

"Ekrem İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak?" sorusuna da cevap veren Özel, şunları kaydetti:

"Şimdi Ekrem Başkan'ın yerine bize Cumhurbaşkanı adayı soruyorlar. Ben geçmişte de bunu hep öyle düşündüm, söyledim: 'Ekrem Başkan'ın yerine Cumhurbaşkanı adayınız var mı?' diyorum ki 'Var', 'Kim?' 'Vallahi ben değil, sensin.' Bu salonda oturan herkes benim cumhurbaşkanı adayım. Benim Cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim."

Öte yandan kongrenin yapıldığı salonda, hayatını kaybeden önceki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de unutulmadı. Zeyrek'in fotoğrafı "Unutmayacağız" notuyla salonda yerini aldı.