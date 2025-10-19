Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

- Güncelleme:
Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Esenler Erokspor, Maç, Canlı Yayın, TRT Spor, Tabii, Tarih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Esenler Erokspor ile Bodrum FK arasındaki mücadele, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı yayın kanalı ve saati futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki takımın da Süper Lig hedefi doğrultusunda kritik bir öneme sahip. Bodrum FK'nın liderliği ve Esenler Erokspor'un ev sahibi avantajı, yakından takip edilecek.

ESENLER EROKSPOR BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Esenler Erokspor - Bodrum FK maçı, 19 Ekim 2025 Pazar günü TRT Spor, beIN Sports MAX 1, Tabii ve beIN Connect kanallarında canlı yayınlanacak. Yayın şifreli ve şifresiz seçeneklerle erişilebilir. 

Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

ESENLER EROKSPOR BODRUM FU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Esenler Erokspor - Bodrum FK maçı, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 19.00'da Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak. 

Esenler Erokspor-Bodrum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2. Resim

ESENLER EROKSPOR-BODRUM FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanacak. Erokspor, 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 3. sırada 19 puanla yer alırken Bodrum FK, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 20 puanla 2. sırada yer alıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

