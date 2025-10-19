Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Basketbol Gelişim Merkezi nerede, nasıl gidilir?

Basketbol Gelişim Merkezi nerede, nasıl gidilir?
İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Basketbol Gelişim Merkezi, 2024'te açılan modern bir spor tesisi olarak basketbolun gelişimine katkı sağlıyor. Bulunduğu konum ve ulaşım seçenekleri araştırılıyor.

Türkiye Basketbol Federasyonu'na bağlı Basketbol Gelişim Merkezi, Zeytinburnu Kazlıçeşme'de yer alan çok amaçlı bir spor kompleksidir. Açılışından beri genç yeteneklerin eğitimi ve ulusal etkinlikler için kullanılıyor. 

BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ NEREDE?

Basketbol Gelişim Merkezi, İstanbul Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi'nde, 10. Yıl Caddesi No: 2/1 adresinde konumlanıyor. Tesis, Sahilyolu Kennedy Caddesi'ne 1 kilometre mesafede ve toplam 70 dönüm arazi üzerine kuruludur. 

2024 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan merkez, TOKİ projesi olarak inşa edildi ve 2025'te sponsorluk anlaşmasıyla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi adını aldı. 

Merkezin konumu, Zeytinburnu'nun sanayi ve konut alanlarının ortasında yer alıyor. Kazlıçeşme Tren İstasyonu'na yürüme mesafesinde ve Abdi İpekçi Spor Salonu otobüs durağına yakındır. 

Basketbol Gelişim Merkezi nerede, nasıl gidilir? - 1. Resim

BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ NASIL GİDİLİR?

Basketbol Gelişim Merkezi'ne ulaşım, Marmaray Kazlıçeşme durağından inip kısa bir yürüyüşle (yaklaşık 5 dakika) ulaşılabiliyor. Seyitnizam-Akşemsettin tramvay durağı 1.6 km, Cevizlibağ metrobüs durağı 6 km uzaklıktadır. M1A metro hattı Zeytinburnu İstasyonu'na inişle, oradan otobüs veya yürüyüşle (10-15 dakika) erişim sağlanıyor. Kazlıçeşme Tren İstasyonu'na yürüme mesafesinde bulunuyor.

