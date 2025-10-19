Kayserispor-Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek!

Kayserispor-Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi belli oldu. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Kayseri temsilcisi, iç sahadaki kritik mücadelede tüm gücünü kullanacak. Samsunspor ise 13 puanla ligde üst sıralara tırmanmak istiyor.

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kayserispor-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Kayserispor-Samsunspor maçı Kayseri’deki RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak. Yayın beIN Sports aboneliği ile şifreli olarak izlenecek.

Müsabakanın hakemliğini Ümit Öztürk üstlenecek. Yardımcı hakemler Ogün Kamacı ve Göktuğ Hazar Erel olurken, dördüncü hakem olarak Burak Demirkıran görev yapacak.

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Kayserispor-Samsunspor maçı 19 Ekim Pazar günü saat 14.30’ta başlayacak.

KAYSERİSPOR - SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Arif, Denswill, Carole, Bennasser, Dorukhan, Mendes, Cardoso, Opoku, Tuci

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Ndiaye