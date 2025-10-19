Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? 2025 Superpole'de Bulega uzun tur cezası aldı!

Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? 2025 Superpole'de Bulega uzun tur cezası aldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? 2025 Superpole&#039;de Bulega uzun tur cezası aldı!
Toprak Razgatlıoğlu, Kaza, Sağlık Durumu, Bahattin Sofuoğlu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl merak ediliyor. 2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) İspanya etabında, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, sezonun Superpole yarışında kaza yaşadı. Jerez’deki 10 turluk mücadelede, ROKiT BMW Motorrad pilotu olarak start alan Toprak, ilk turda liderliği ele geçirdi. Rakibi Nicolo Bulega ile yaşanan temas sonucu, Toprak pistten çıkarak yarış dışı kaldı.

Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl merakla araştırılıyor. Yarışın başlamasıyla birlikte Toprak, güçlü bir çıkış yaparak ön plana çıkarken, Bulega ikinci sırada yer aldı. Fakat ilk tur tamamlanmadan, virajlarda Bulega’nın temasının ardından milli sporcumuzun motoru kontrolünü kaybetti.

Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? 2025 Superpole'de Bulega uzun tur cezası aldı! - 1. Resim

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAZA MI YAPTI?

2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın İspanya ayağında Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışında kaza yaşadı. Jerez Pisti’nde gerçekleşen 10 turluk yarışta startla birlikte liderliği ele geçiren milli motosikletçimiz ilk turda en yakın rakibi Nicolo Bulega’nın temasıyla kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı ve yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Temas incelendi ve Bulega’ya uzun tur cezası verildi.

Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? 2025 Superpole'de Bulega uzun tur cezası aldı! - 2. Resim

TOPRAK RAZGATLIOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazanın ardından Toprak Razgatlıoğlu, herhangi bir ciddi sakatlık yaşamadan sağlıklı bir şekilde garajına döndü. Takımı ve izleyiciler, milli sporcunun durumunu yakından takip ederken, Toprak’ın kazadan yara almadan çıkması sevenlerinin içini rahatlattı.

Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? 2025 Superpole'de Bulega uzun tur cezası aldı! - 3. Resim

SUPERPOLE YARIŞINDA BİRİNCİ KİM OLDU?

Toprak Razgatlıoğlu’nun yarış dışı kalmasının ardından liderliği ele geçiren isim Nicolo Bulega oldu. Yarışı ikinci sırada Alvaro Bautista, üçüncü sırada ise Andrea Iannone tamamladı.

Arka bölümde ise Jonathan Rea ve Remy Gardner kazaya karışırken, milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu yarışı 13. sırada bitirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kadıköy'de yürek yakan olay! Engelli 4 kişi denize düştü, 1'i öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayserispor-Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek! - HaberlerKayserispor-Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? Maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek!Basketbol Gelişim Merkezi nerede, nasıl gidilir? - HaberlerBasketbol Gelişim Merkezi nerede, nasıl gidilir?Fenerbahçe Medicana THY voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir? - HaberlerFenerbahçe Medicana THY voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir?Hamdi Ulukaya serveti ne kadar? Türkiye'nin en zengini sıralaması değişti - HaberlerHamdi Ulukaya serveti ne kadar? Türkiye'nin en zengini sıralaması değiştiİşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı? - Haberlerİşte muhtemel 11! Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçında kimler eksik, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci oynayacak mı?Tufan Erhürman kimdir, seçim vaatleri neler? KTTC seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı oldu - HaberlerTufan Erhürman kimdir, seçim vaatleri neler? KTTC seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...