Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? 2025 Superpole'de Bulega uzun tur cezası aldı!

Toprak Razgatlıoğlu kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl merakla araştırılıyor. Yarışın başlamasıyla birlikte Toprak, güçlü bir çıkış yaparak ön plana çıkarken, Bulega ikinci sırada yer aldı. Fakat ilk tur tamamlanmadan, virajlarda Bulega’nın temasının ardından milli sporcumuzun motoru kontrolünü kaybetti.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KAZA MI YAPTI?

2025 Dünya Superbike Şampiyonası’nın İspanya ayağında Toprak Razgatlıoğlu, Superpole yarışında kaza yaşadı. Jerez Pisti’nde gerçekleşen 10 turluk yarışta startla birlikte liderliği ele geçiren milli motosikletçimiz ilk turda en yakın rakibi Nicolo Bulega’nın temasıyla kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı ve yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Temas incelendi ve Bulega’ya uzun tur cezası verildi.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazanın ardından Toprak Razgatlıoğlu, herhangi bir ciddi sakatlık yaşamadan sağlıklı bir şekilde garajına döndü. Takımı ve izleyiciler, milli sporcunun durumunu yakından takip ederken, Toprak’ın kazadan yara almadan çıkması sevenlerinin içini rahatlattı.

SUPERPOLE YARIŞINDA BİRİNCİ KİM OLDU?

Toprak Razgatlıoğlu’nun yarış dışı kalmasının ardından liderliği ele geçiren isim Nicolo Bulega oldu. Yarışı ikinci sırada Alvaro Bautista, üçüncü sırada ise Andrea Iannone tamamladı.

Arka bölümde ise Jonathan Rea ve Remy Gardner kazaya karışırken, milli sporcumuz Bahattin Sofuoğlu yarışı 13. sırada bitirdi.