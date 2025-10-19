Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Gökyüzünde Türk mühendisliğinin zaferi! BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN testleri tamamladı

Gökyüzünde Türk mühendisliğinin zaferi! BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN testleri tamamladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gökyüzünde Türk mühendisliğinin zaferi! BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN testleri tamamladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzeleri BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın zorlu test atışları başarıyla tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzeleri BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın zorlu test atışlarını başarıyla tamamladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kacır, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın 'gök vatan'ın sarsılmaz iki pençesi olduğunu belirtti.

"NİCE GURUR VERİCİ BAŞARILARA"

BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın Türkiye'nin ileri mühendisliğinin, bitmeyen azminin ve tam bağımsızlık idealinin gökyüzüne kazınmış iki imzası olduğuna işaret eden Kacır, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen yerli ve milli hava-hava füzelerimiz BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN, zorlu test atışlarını başarıyla tamamladı. BOZDOĞAN, itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyeti, gelişmiş kızılötesi arayıcı başlıkla hassas hedef takibine sahip. GÖKDOĞAN, zorlayıcı koşullarda bile tam isabet sağlıyor, gelişmiş arayıcı başlık ve kontrol algoritmalarıyla mükemmel performans sergiliyor. Gökyüzünde nice gurur verici başarılara."

Kacır'ın paylaşımında, BOZDOĞAN ve GÖKDOĞAN'ın havada hedefleri tam isabetle vurduğu anların görüntüleri de yer aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Medicana THY voleybol maçı hangi kanalda, nerede izlenir?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Terörsüz Türkiye'ye yönelik sabotajı reddediyoruz - Gündem"Terörsüz Türkiye'ye yönelik sabotajı reddediyoruz"KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oyunu kullandı! Cumburbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Dünyaya KKTC'yi duyurdu - GündemCumburbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Dünyaya KKTC'yi duyurduÇocukları istismar eden reklamlara geçit yok! Reklam Kurulu'ndan erişim engeli ve para cezası - GündemÇocukları istismar eden reklamlara geçit yok32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda tutuklama var - Gündem32 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda tutuklama varTürkiye'nin 17. "İyilik Gemisi"ndeki yardım malzemelerinin indirme işlemleri tamamlandı, tırlar Gazze'ye doğru yola çıktı - GündemTonlarca yardım Gazze'ye doğru yola çıktıDeprem haberleri peş peşe geldi! Van, Balıkesir, Hatay... - GündemDeprem haberleri peş peşe geldi! Van, Balıkesir, Hatay...
Sonraki Haber Yükleniyor...