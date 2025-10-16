Dünyanın en güçlü markaları belli oldu: Teknoloji devleri fark attı!

Teknoloji devleri bu yıl da sahneyi kimseye bırakmadı! Interbrand’ın 2025 yılına ait “En İyi Küresel Markalar” raporuna göre Apple, üst üste 13. kez dünyanın en değerli markası unvanını korudu.

İlgili Haber 2024'ü rekorla kapattılar! Teknoloji devleri zenginlerin servetini artırdı

Yapay zekanın damga vurduğu bu yılki listede, Nvidia tam anlamıyla bir sıçrama yaptı. Marka değerini %116 artırarak 43,2 milyar dolara yükselten şirket, 15. sıraya yerleşti ve yılın en dikkat çekici çıkışını gerçekleştirdi.

Interbrand, markaları “değer, etki ve marka gücü” kriterlerine göre değerlendirirken, bu yılki raporun ana teması yapay zeka odaklı dönüşüm oldu.

Interbrand Global CEO’su Gonzalo Brujo, dijitalleşme ve yapay zekanın artık markaların büyümesini “her zamankinden daha hızlı” etkilediğini belirterek, “Disruptif inovasyon, küresel markaları şekillendiren belirleyici güç haline geldi. İnovasyona yatırım yapan ve kültürel etki yaratan markalar kazanıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Listede dikkat çeken diğer isimler arasında Qualcomm (39. sıra, 20,1 milyar dolar), Dell (51. sıra, 16,3 milyar dolar) ve Shopify (99. sıra, 6,9 milyar dolar) yer aldı. Electronic Arts, HP, LG ve WhatsApp ise “izlenecek markalar” arasında gösterildi.

İLK BEŞ TEKNOLOJİ DEVİ

Apple – 470,9 milyar dolar (%4 d ü ş ü ş)

Microsoft – 388,5 milyar dolar (%10 art ış)

Amazon – 319,9 milyar dolar (%7 art ış)

Google – 317,1 milyar dolar (%9 art ış)

Samsung – 90,5 milyar dolar (%10 d ü ş ü ş)

Listenin devamında Toyota (74,2 milyar dolar), Coca-Cola (60,1 milyar dolar), Instagram (57,3 milyar dolar), McDonald’s (53 milyar dolar) ve Mercedes-Benz (50,1 milyar dolar) ilk 10’u tamamladı.

Toplamda ilk 100 markanın değeri 3,6 trilyon dolara ulaştı. Bu, geçen yıla göre 150 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor.