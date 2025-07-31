Teknoloji devleri uçuşta! Bir şirket daha 4 trilyon dolar barajını aştı 

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - ABD borsalarında son dönemde yaşanan yükselişler, şirketlerin piyasa değerini de rekor seviyelere taşıyor. Yapay zekâ sektörünün dünyadaki en büyük çip üreticisi konumunda bulunan ABD’li Nvidia, geçtiğimiz haftalarda 4 trilyon dolar büyüklüğü aşan ilk şirket olmuştu. Son kapanış fiyatına göre Nvidia, 4,37 trilyon dolarla zirvede yer almaya devam ediyor.

MICROSOFT DA BARAJI AŞTI!

Bu arada “muhteşem 7’li” arasında yer alan bir ABD teknoloji devi de piyasa büyüklüğü itibarıyla 4 trilyon dolar barajını aştı. ABD borsasında dünkü işlemleri 513,14 dolardan tamamlayan Microsoft hissesi, kapanış sonrası işlemlerde %8 prim yaparak 555,00 dolara yükseldi. Böylece Microsoft’un piyasa değeri 4,1 trilyon dolara ulaştı. ABD’li yazılım devi, ikinci en değerli şirket konumunu korudu.

NET KARDA %24'ÜK ARTIŞ

Şirket, Azure bulut bilişim ürünün de katkısıyla, son üç yılın en hızlı büyüme oranı olan %18 gelir artışı bildirdi. Microsoft’un hasılatı, mali yılın son çeyreği olarak kabul edilen nisan-haziran döneminde 76,4 milyar dolar oldu. Net kâr da %24 artışla 27,2 milyar dolara ulaştı. Şirketin hisse başına kârı ise bu dönemde 2,95 dolardan 3,65 dolara yükseldi. Şirket hisseleri bu yıl %22 prim yaptı.

APPLE ÜÇÜNCÜ SIRADA...

Yapay zekâ patlamasından en çok yararlanan iki şirket Nvidia ve Microsoft’un ardından Apple, piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında 3,2 trilyon büyüklüğü ile üçüncü sırada yer alıyor. iPhone üreticisinin yapay zekâ alanında geride kaldığını düşünen yatırımcılar, bu yıl hisseye fazla ilgi göstermedi. Apple hissesi yıl başından itibaren yaklaşık 16,4 değer kaybetti ve 209 dolara düştü.

META'DAN 18,3 MİLYAR $ KAR

Bu arada Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta da 2025 yılının ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirketin geliri bu dönemde %22 artışla 47,5 milyar dolara yükseldi. Net kâr da %36 artarak 18,3 milyar dolar oldu. Şirketin 5,16 dolar olan hisse başına kârı 7,14 dolara yükseldi. Meta, bu yılın üçüncü çeyrek döneminde ise yaklaşık 50 milyar dolar gelir beklediğini bildirdi.