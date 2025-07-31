Altın 1 ayın dibinden döndü! Düşüşler alım fırsatı mı?

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - ABD Merkez Bankasının dikkatle takip edilen faiz kararı açıklandı, altın fiyatlarında düşüş hızlandı. FED, beklentilere paralel olarak faizi %4,50 seviyesinde sabit bıraktı ancak FED Başkanı Powell tarafından yapılan açıklamada, eylül ayındaki bir sonraki toplantıda faiz indirimine dair net mesajlar verilmemesi, altın fiyatları üzerinde satış baskısını artırdı.

SON 1 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Dün ABD ikinci çeyrek büyüme verisinin beklentileri aşması ve özel sektör istihdamının tahminlerin üzerinde gelmesiyle birlikte yönünü aşağı çeviren altın, Powell’ın konuşmasının ardından kayıplarını derinleştirdi. Ons fiyatı dünkü işlemlerde %-1,54 düşüşle 3.275 dolardan kapanış yaptı. Bu arada ons fiyatı 3.268 dolarla 30 Haziran sonrası en düşük seviyesini de test etti.

31 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

FED’in ardından ilk işlem gününde altında toparlanma çabaları öne çıkıyor. Ons fiyatında 3.295 dolara yakın denge arayışı sürerken; içeride spot piyasada 31 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.300 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde işlemler 4.290-4.345 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın da 7.095 TL’den satılıyor.

FED BAŞKANI NE DEDİ?

FED Başkanı Powell, yılın ilk yarısında ekonomik faaliyetin yavaşladığını belirtti ancak buna rağmen işgücü piyasasının, tüketici faaliyetlerinin ve genel ekonominin nispeten iyi durumda olduğunu da ifade etti. "Eylül ayı ile ilgili herhangi bir karar vermedik" diyen Powell, verilere bakacaklarını aktardı. İndirim sürecine dair belirsizliğin devam etmesi, altın fiyatlarına da satış getirdi.

DİKKATLER 2 KRİTİK VERİDE

Bu arada CME FedWatch anketinde, bugün itibarıyla FED’in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali %41,2 gibi daha düşük seviyede gerçekleşiyor. %58,8 ihtimalle FED’in eylülde “pas” geçebileceği fiyatlanıyor.

Bugün ABD’de açıklanacak kişisel tüketim harcamaları endeksi ve yarın tarım dışı istihdam verileri, FED’in de takip edeceği veriler olarak öne çıkıyor.

ALTINDA ÖNEMLİ SEVİYELER

Haziranda 147 bin kişi artan tarım dışı istihdamın, temmuz ayında da 108 bin yükselmesi bekleniyor. Beklentilere paralel ya da daha düşük gelebilecek bir verinin altın fiyatlarına da destek olabileceği ifade ediliyor. Ons altında 3.250 dolar destek ve 3.370 dolar direnç olarak gösteriliyor. Analistler, alım düşünen yatırımcıların desteklere dikkat etmesi gerektiğini vuruluyor.