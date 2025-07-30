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Fed faiz kararını açıkladı! Altın, dolar ve euro ne durumda?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fed faiz kararını açıkladı! Altın, dolar ve euro ne durumda?
Fed, Altın, Dolar, Euro, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası altın, dolar ve eurodaki son durum merak edildi. İşte detaylar...

ABD Merkez Bankası (Fed), dünya piyasalarında yakından takip edilen faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Karar sonrası piyasalardaki durum merak edildi.

Fed faiz kararı açıklandı! Altın, dolar ve euro ne durumda? - 1. Resim

ALTINDA DALGALI SEYİR

Fed'in kararı öncesi 4 bin 311 seviyesinde olan altın, 4 bin 305 seviyesine doğru yatay bir görünüm aldı.

Altındaki dalgalı seyir devam ediyor.

Fed faiz kararı açıklandı! Altın, dolar ve euro ne durumda? - 2. Resim

DOLAR SABİT KALDI

Dolar/TL kuru, 30 Temmuz akşam saatlerinde dar bir bantta dalgalı seyir izledi.

Akşam saatlerinden itibaren sabit bir görünüm çizen dolarda, keskin bir hareket yaşanmadı.

Para birimi, Fed kararı sonrası 40,5 dolar seviyesinde seyrediyor.

Fed faiz kararı açıklandı! Altın, dolar ve euro ne durumda? - 3. Resim

EURODA HAFİF DÜŞÜŞ

Euro, 30 Temmuz akşam saatlerinde yükseldi.

Volatilitenin yüksek olduğu işlem saatlerinde Euro, günü 46,6457 TL seviyesinden tamamladı.

Dalgalar hâlinde gelen ani yükselişler, Fed'in faiz kararı sonrası, hafif düşüşlerle 46,6 seviyesinde kaldı.

Fed faiz kararı açıklandı! Altın, dolar ve euro ne durumda? - 4. Resim

ONS ALTINDA YATAY SEYİR

30 Temmuz gün sonuna doğru negatif yatay bir seyir izleyen ons altında, dalgalı seyir devam ediyor.

Ons altın, Fed kararı sonrası hafif bir ivme kazanarak 3298 seviyesine geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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