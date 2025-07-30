Fed beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), dünya piyasalarında yakından takip edilen faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

İlgili Haber Dolar 2 ayın zirvesinde! Altın fiyatlarında şok düşüş

İKİ ÜYE İNDİRİM YÖNÜNDE OY KULLANDI

FOMC oylamasında faizin sabit tutulması kararına 2 üye karşı çıktı. Waller ve Bowman, faiz indirimi yönünde oy kullandı.

TRUMP FAİZ İNDİRİMİ YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORDU

Trump, Fed'in "faiz oranlarını 3 puan düşürmesi gerektiğini" ve her yüzde 1'lik indirimin 360 milyar dolar tasarruf sağlayacağını savunuyordu. ABD Başkanı son olarak, "Powell'ın kesinti yapması gerekiyor, akıllı bir insan bunu yapardı" demişti.

POWELL FAİZ KARARININ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası kameralar karşısına geçerek konuşma gerçekleştiriyor:

"Zorluklara rağmen ekonomimiz güzel bir seviyede, enflasyon yüzde 2'lik hedefimizin biraz gerisinde. İşgücü piyasası ve büyüme iyi seviyede devam ediyor. Hedeflerimizi destekleyebilmek için FMOC faizi sabit tutma kararı aldı. Şu anki parasal politikaların durumu daha sağlam tutacağımızı düşündürüyor.

YÜZDE 2'LİK HEDEFTEN ÇOK UZAKTAYIZ

GSYH bu yılın ilk yarısında yüzde 5'lik bir azalış gösterdi. Ücretlerdeki oran enflasyon hızında artışa devam ediyor. İş gücü piyasalarındaki durum genel olarak dengeli. Enflasyon 2022 Mayıs döneminden daha istikrarlı durumda. Uzun dönemli yüzde 2'den çok daha uzaktayız.

ENFLASYONİST DURUM BİRAZ DAHA KALICI OLABİLİR

Federal faiz oranlarını yüzde 4,25-4,50 aralığında tutmaya karar verdik. Bilanço durumumuzu biraz daha daraltmaya devam edeceğiz. Risklerin dengelenmesi bağlamında karar almaya devam edeceğiz. Hükümette politika değişiklikleri devam ediyor ve belirsizlik sürüyor.

Enflasyonist durum biraz daha kalıcı olabilir. Asıl hedefimiz enflasyon hedeflerini koruyabilmek ve uzun dönem enflasyon sorunu olmadan halka hizmet etmek.

EYLÜL AYINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Eylül'deki faiz oranı konusunda herhangi bir karar almadık. Çözülmesi gereken çok fazla belirsizlik var ve daha fazlası gelecek gibi görünüyor."