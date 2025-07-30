Dolar 2 ayın zirvesinde! Altın fiyatlarında şok düşüş

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Altın fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Sabah saatlerinde en yüksek 3.334 doları gören ons altın fiyatı, ABD’den gelen 2 veri ile düşüşe geçti.

Ülkede GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 arttı. Beklenenden fazla büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 2,5 büyümesi öngörülüyordu. Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5'lik daralma kaydetmişti.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,5 artış gösterdi.

ÖZEL SEKTÖRDEN POZİTİF SİNYAL

Öte yandan ABD'de özel sektör istihdamı da temmuz ayında toparlandı. ADP verisine göre, ülkede özel şirketlerin işe alımları temmuz ayında beklenenden daha güçlü artış sergiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, aylık bordrolu çalışanlar 104 bin kişi artarak, haziran ayındaki 23 bin kişilik kaybı fazlasıyla telafi etti. Piyasanın beklentisi 64 bin artış yönündeydi.

DOLAR ENDEKSİ 2 AYIN ZİRVESİNDE

ABD’den gelen her iki veri de ülkede ekonominin güçlü olduğuna işaret etti. Dolar endeksi 99,57 ile son 2 ayın zirvesine yükseldi. FED’den yakın zamanda faiz indirimi beklentileri de geriledi.

Altın fiyatları bu sinyaller ile düşüşe geçti. TSİ 17:45 sıralarında ons fiyatı %-0,65 düşüşle 3.305 dolara geriledi. Gram altın fiyatı da benzer bir değer kaybı ile 4.310 TL’ye çekildi.

Piyasalar bu akşam FED’in faiz kararı ve FED Başkanı Powell tarafından verilecek mesajlara kilitlendi.