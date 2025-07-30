Altında yön yeniden yukarı! FED kararı bekleniyor, piyasalar tetikte

Altın fiyatlarında son dakika! 30 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.340 TL’den güne başlıyor. Hafta başında 4.305 TL’ye kadar gerileyen gram fiyatında yön yeniden yukarı döndü. Bu akşamki FED kararı öncesinde ons fiyatının da 3.330 dolara yönelmesi, grama destek oldu. Analistler, FED’den faiz indirimi beklenmese de Başkan Powell tarafından verilecek mesajların “‘eylül ayına işaret etme” ihtimaline karşı piyasanın tetikte beklediğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan düşüşün ardından toparlanma çabaları öne çıkmaya başladı. Hafta başında 3.300 dolar desteğine yaklaşan ons fiyatı dünkü işlemlerde 3.326 dolardan kapanış yaptı. Ons fiyatında işlemler bugün de 3.330 dolara yakın devam ediyor. Böylece haftalık düşük seviyeden gelen tepki alımının boyutu %1’e yaklaştı.

30 TEMMUZ 2025 GRAM ALTIN

Onsta yaşanan toparlanma iç piyasada gram fiyatına yansıyor. Spot piyasada işlem gören 30 Temmuz 2025 gram altın fiyatı 4.340 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı hafta başında 4.305 TL’ye kadar gerilemişti.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda sabah saatlerinde gram fiyatı 4.330-4.380 TL alım ve satım bandında seyrederken, çeyrek altın 7.147 TL’den satılıyor.

TİCARET ANLAŞMALARI ETKİSİ

Son 1 haftalık süreçte ABD’nin Japonya ve AB ile ticaret anlaşmasına varması ve Çin ile daha önceden varılan “ticaret ateşkesinin” de 3 ay daha uzatılacağına yönelik beklentiler piyasalarda risk iştahında artışı desteklemiş ve güvenli liman talebini düşürmüştü.

Beraberinde dolar endeksinin de yeniden 99,00’a seviyesine yönelmesi ve son 2 haftanın zirvesini teet etmesi, altın fiyatlarında da düşüşe sebep olmuştu.

DİKKATLER BU AKŞAM FED'DE

Küresel piyasalarda dikkatler (TSİ) bu akşam açıklanacak FED faiz kararına çevrildi. FED’in politika faizini %4,50’de sabit tutması bekleniyor. Ancak FED Başkanı Powell’ın açıklamalarında, gelecek döneme dair ipuçları aranacak. Piyasalar eylül ayında bir faiz indirimi sinyaline karşı tetikte bekliyor.

Yakın zamanda FED’in etkili isimlerinden Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller “faiz indirimi” çağrısında bulunmuştu. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası içindeki fikir ayrılıklarına da işaret etmişti.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler, ticaret anlaşmaları sonrası piyasada iyimserliğin artmasına rağmen gümrük vergilerinin faturasının ABD’lilere çıkacağını belirterek, “Ülkede muhtemel bir yavaşlama durumunda FED’de yer alan güvercin kanat güç kazanabilir” diye konuşuyor.

Bu ihtimalin, faiz indirimlerinin de yakın zamanda gerçekleşebileceği yönünde piyasa algısına destek olabileceği ve altın fiyatlarına da pozitif yansımasının olabileceği ifade ediliyor. Onsta kısa vadede 3.300 dolar destek ve 3.370 dolar da direnç olarak takip ediliyor.