Tarihi rekor kıracak! Altın için dikkat çeken tahmin, rakam verdiler

2025 yılında rekor üstüne rekor kıran altının geleceği merak konusu. Yatırımcılar "Altın yükselecek mi düşecek mi?" sorusuna cevap ararken, Fidelity International'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.

2025 yılında yaşanan gelişmeler "güvenli liman" olarak bilinen altına olan talebi artırdı. Gram altın 4.470 lirayla rekor kırarken, ons altın ise 3.500 dolarla tarihi seviyeleri görmüştü. Yatırımcılar altının geleceğini merak ederken, Fidelity International'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.

ONS ALTINDA 4 BİN DOLAR SESLERİ

Dünyaca ünlü şirket, Fed’in ABD ekonomisini desteklemek için faiz oranlarını düşürme sürecine girecek olması, doların değer kaybetmesi ve merkez bankalarının varlıklarını artırmaya devam etmesi nedeniyle ons altının 2026 sonunda 4.000 dolara ulaşabileceğini duyurdu.

ALIMA GEÇTİLER

Kurumun fon yöneticisi Ian Samson, altının 3.500 dolar üzerine çıkarak rekor kırmasının ardından yaşadığı düşüş sonrası bazı çapraz varlık portföylerinin alıma geçtiğini hatırlattı.

Samson “Bunun gerekçesi, Fed’in daha güvercin bir politika izleyeceğine dair tablonun netleşmesi. Bir başka sebep de ağustos ayının genelde piyasalar için zayıf zamanlar olması ve portföylerin bu zamanda daha fazla çeşitlenmesi” yorumunu yaptı.

GOLDMAN SACHS "YÜKSELECEK", CITI "DÜŞECEK" DİYOR

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs da Fidelity International ile aynı tahmini yapmıştı. Goldman Sahs'a göre ons bu yılın sonunda 3.700 dolara, 2026 sonunda ise 4 bin dolara ulaşacak. Ancak Citigroup gibi fiyatların düşeceğini öngörenler de var.