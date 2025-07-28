Konkordato ilan etti! Türkiye'nin ünlü şirketi iflasın eşiğinde

Türkiye'de konkordato ilan eden şirketler kervanı genişliyor. Hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olan ve 2023'te Bilişim 500 sıralamasında 65. olan ünlü şirket konkordato ilan etti. Mahkeme şirket için 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. İşte detaylar...

Son dönemde konkordato ilan eden şirketler listesine bir yenisi daha eklendi.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketi, içerisinde bulunduğu mali zorluklar nedeniyle mahkemenin yolunu tuttu. 2023'te Bilişim 500 sıralamasında en büyük 65. şirket olan BT Sanal Market Teknoloji konkordato başvurusu yaptı.

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MAHKEMEDEN 3 AYLIK MÜHLET KARARI

İstanbul Anadolu 3. Asliye Mahkemesi, BT Sanal Market Teknoloji ve şirketin hakim ortağı Görkem Gedikoğlu hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi.

KOMİSER HEYETİ BORÇ YAPILANDIRMA PLANI HAZIRLAYACAK

Böylece, BT Sanal Market Teknoloji için konkordato süreci resmen başlamış oldu. Mahkeme tarafından atanan üç kişilik komiser heyeti, şirketin mali durumunu inceleyerek borç yapılandırma planını hazırlayacak. Bu süreçte şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve alacaklıların menfaatlerinin korunması amaçlanıyor.

İlan.gov.tr’de yayımlanan geçici mühlet kararında şu ifadeler yer aldı:

"Davacılar, GÖRKEM GEDİKOĞLU, BT SANAL MARKET TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicilinde 31743-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı davacı BT SANAL MARKET TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve GÖRKEM GEDİKOĞLU (T.C.:46162376690) tarafından talep edilen konkordatonun tasdiki davasında mahkememizce 16/07/2025 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Hilmi Yaman BİLGİN, İşletme Uzmanı Cenk ULUSAL ve İcra İflas Hukukçusu Esin CİVELEK atanmıştır.

Duruşmanın 14/10/2025 günü saat 14:40’ta yapılacağı, alacaklıların menfaat talebi ile iş bu ilanın gazete ilanından itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühletinin verilmesine yönelik olarak her türlü belgeleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede taleplerinin kabulü hâlinde taleplerinin reddini isteyebilecekleri, İİK’nin 288. maddesi hükmüne ilan olunur"