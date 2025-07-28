Bakanlık ifşa etti! 2 ünlü markanın ürünleri yasaklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Temmuz 2025 09:11 - Güncelleme: 28 Temmuz 2025 09:17 - Güncelleme:

Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği 2 ürünü daha ifşa etti. 2 ünlü markaya ait oda kokusu ve çocuk giyim ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor. İlgili Haber Piyasalarda FED haftası başladı! İşte dolar ve euroda ilk rakamlar... 2 ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI Bakanlık son duyurusunu 24 Temmuz tarihinde yaptı. 2 ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı. Bakanlık söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi. "YATAŞ" VE "TIFFANY" MARKALARI LİSTEDE "Yataş" marka çubuklu oda kokusu "dokunsal uyarı işareti" nedeniyle "Tiffany" marka siyah çocuk eşofmanı ise "kordon boyu" nedeniyle yasaklandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin