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Bakanlık ifşa etti! 2 ünlü markanın ürünleri yasaklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakanlık ifşa etti! 2 ünlü markanın ürünleri yasaklandı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanlığı "güvensiz" olarak nitelediği 2 ürünü daha ifşa etti. 2 ünlü markaya ait oda kokusu ve çocuk giyim ürününün  piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlere karşı denetimlerini sürdürüyor. İnsan sağlığını tehlikeye düşüren ürünler piyasadan toplatılırken, söz konusu ürünler de markalarına kadar açıklanıyor. 

2 ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI

Bakanlık son duyurusunu 24 Temmuz tarihinde yaptı. 2 ünlü markanın ürünlerinin satışı yasaklandı. Bakanlık söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık ifşa etti! 2 ünlü markanın ürünleri yasaklandı - 1. Resim

"YATAŞ" VE "TIFFANY" MARKALARI LİSTEDE 

"Yataş" marka çubuklu oda kokusu "dokunsal uyarı işareti" nedeniyle "Tiffany" marka siyah çocuk eşofmanı ise "kordon boyu" nedeniyle yasaklandı. 

Bakanlık ifşa etti! 2 ünlü markanın ürünleri yasaklandı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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