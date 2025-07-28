Piyasalarda FED haftası başladı! İşte dolar ve euroda ilk rakamlar...

Piyasalarda son dakika! 28 Temmuz 2025 dolar fiyatı 40,55 TL ve Euro fiyatı da 47,68 TL’den güne başlıyor. Döviz kurlarında yatay seyir dikkat çekiyor. TCMB’den faiz indirimi sonrası reel getirinin sürmesi ve Moody’s’ten not artışı kararı, TL’ye destek olmaya devam ediyor. Bu haftanın en önemli gündem maddesi olarak FED faiz kararı öne çıkıyor. Faizde değişiklik beklenmese de eleştirilerin odağında olan FED Başkanı Powell’ın açıklamaları izlenecek.

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Piyasalarda yeni hafta yoğun bir gündemle başlıyor. Küresel tarafta ABD Merkez Bankasının faiz kararı, bu haftanın en önemli gündem maddesi olarak öne çıkıyor. FED’den faiz indirimi beklenmese de ABD Başkanı Trump ve kurmayları tarafından son dönemde yöneltilen eleştirilerin ardından dikkatler ABD Merkez Bankasında… Çarşamba akşamı FED Başkanı Powell’ın, faiz kararı sonrası yapacağı açıklamalar bu anlamda daha da önem kazanmış durumda...

Piyasada yıl sonuna kadar FED’den 2 faiz indirimi beklenirken, ilk hamlenin eylül ayında gelip gelmeyeceğine yönelik ipuçları da Powell’ın açıklamalarında aranacak.

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FED'İN İZLEDİĞİ VERİ BEKLENİYOR

FED’in faiz politikasını belirlerken dikkat ettiği en önemli verilerden olan Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksinin (PCE) temmuz sonuçları da cuma günü açıklanacak. Harcamalarda tahminlerin üzerinde gerçekleşebilecek artışların, faiz indirimi beklentilerini de öteleyebileceği aktarılıyor.

Ardından piyasalar, gelecek hafta ABD’de temmuz ayı istihdam verilerini odağına alacak.

TCMB ENFLASYON BEKLENTİLERİ...

İç piyasada ise bugün Merkez Bankası tarafından her ay düzenli olarak açıklanan “Sektörel Enflasyon Beklentileri” raporunun temmuz sonuçları duyurulacak. Geçen ayki anketin sonuçlarına göre 12 ay sonrasına ilişkin yıllık enflasyon beklentileri; piyasa katılımcıları için %24,6’ya, reel sektör için %39,8’e ve hane halkı için %53’e gerilemişti.

Türk halkının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahmini, Kasım 2021’den bu yana en düşük seviyeye de gelmişti. Temmuz başında gerçekleşen fiyat artışlarının ardından enflasyon beklentilerinin nasıl oluşacağı da piyasada dikkatle takip edilecek.

Öte yandan çarşamba işsizlik verileri ve ekonomik güven endeksi, perşembe dış ticaret istatistikleri ve cuma günü de İSO İmalat PMI verileri bekleniyor.

28 TEMMUZ 2025 DOLAR FİYATI

Hafta başında piyasadaki ilk fiyatlamalara bakıldığında; 28 Temmuz 2025 dolar fiyatı 40,55 TL ve Euro fiyatı da 47,68 TL’den güne başlıyor. Döviz kurlarında yatay seyir dikkat çekiyor.

Geçen hafta TCMB’den gelen faiz indirimi sonrası TL’de reel getirinin sürmesi ve Moody’s’ten not artışı kararı, bu hafta TL varlıklara destek olmaya devam ediyor.