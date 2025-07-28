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Moody’s not artışının ardından... Borsada yeni zirve gelecek mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Moody’s not artışının ardından... Borsada yeni zirve gelecek mi?
Borsa İstanbul, BIST 100, Faiz İndirimi, Ekonomi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %2,67 primle 10.642’den kapandı. Cuma akşamı Moody’s’ten gelen not artışı sonrası dikkatler, geçen yıl 11.252 ile tarihî zirveyi gören borsaya çevrildi. Ekonomist Tuncay Turşucu, endeksin 10.750 direncini geçmesi ve üzerine yerleşmesinin önemli olduğunu belirterek, bu durumda 10.920 ve 11.200 dirençlerinin radara girebileceği görüşünü aktardı. 

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, TCMB’nin faiz indirimine ve kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in not artışına gittiği geçen hafta, %2,67 prim yaparak 10.642 puandan kapandı. Cuma günü piyasa kapandıktan sonra gelen Moody’s kararının yansımaları bugün takip edilecek.

Ekonomist Tuncay Turşucu, borsada faiz indirimi beklentisinin bir süredir fiyatlandığını belirterek, “Kararın ardından endekste 10.750 direncinden kâr satışları gördük ancak sınırlı kaldı” dedi.

NOT ARTIŞI NASIL YANSIYACAK?

Moody’s tarafından gerçekleştirilen not artışının piyasa için olumlu olduğunu aktaran Tuncay Turşucu, “Etkisinin sınırlı olması beklenebilir. Ekonomistlerin genel beklentileri not artırımı olmayacağı yönündeydi. Fitch ise kredi not ve görünümünü teyit etti. Piyasa üzerinde ekstra bir etki beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

BORSADA TEKNİK SEVİYELER

Teknik anlamda borsadaki satışların 10.550 üzerinde karşılanmasının önemli olduğunu vurgulayan Tuncay Turşucu, “Bu seviyenin altına sarkması durumunda satışlar derinleşebilir. Daha aşağıda 10.380 ve 10.000 destekleri mevcut” değerlendirmesinde bulundu.

Borsada pozitif seyir için endeksin 10.750 direncini geçmesi ve üzerine yerleşmesinin önemli olduğunu belirten Turşucu, bu durumda 10.920 ve 11.200 dirençlerinin radara girebileceği görüşünü aktardı. 

Moody’s not artışının ardından... Borsada yeni zirve gelecek mi? - 1. Resim

EN FAZLA YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Geçen hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında; 1000 Yatırımlar Holding (BINHO), Graintürk Holding (GRTHO), Destek Finans Faktoring (DSTKF), Gülermak Ağır Sanayi (GLRMK) ve MİA Teknoloji (MIATK) %22,44-%12,54 arası primle en fazla yükselen hisseler olarak öne çıktı.

Şekerbank (SKBNK), TAV Havalimanları Holding (TAVHL), Kuyaş Yatırım (KUYAS), Pasifik Eurosia Lojistik (PASEU) ve Ülker Bisküvi (ULKER) %-11,59-%-3,17 arası değer kaybıyla “en fazla düşen hisseler” arasında yer aldı.

YÜKSELEN VE DÜŞEN SEKTÖRLER

Geçen hafta Borsa İstanbul’da Finansal Kiralama, Teknoloji, Sigorta, Halka Arz ve Metal Eşya sektörleri %14,66-%4,44 arası primle “en fazla yükselen sektörler” arasında oldu. Yatırım Ortaklığı, Ulaştırma ve Bankacılık %0,39- %0,70 değer artışıyla “en az yükselen sektörler” arasında yer aldı. Aracı Kurumlar endeksi %-2,21 ve İletişim sektörü de %-1,88 değer kaybetti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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