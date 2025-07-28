Sporun geleceğine teknoloji yatırımı! Vodafone Türkiye, kadın voleybolunun da destekçisi

Çeşitli branşlarda spora destek olan Vodafone Türkiye’nin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Şahin Gözü teknolojisiyle tartışmalı sonuçlarda doğru karar verilmesini sağlarken, aynı teknolojiyle sporcu gelişimine de katkı verdiklerini anlattı...

CANAN ERASLAN - Türkiye’de son yıllarda artan ilgiyle, en fazla izlenen spor dalları arasına giren voleybol, teknolojik destekle de gelişiyor. Spora uzun yıllardır yatırım yapan, geçtiğimiz yıllarda Formula 1, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi sponsorlukları bulunan Vodafone, spor karşılaşmalarında uygulanan yeni teknolojilerle, sporcuların gelişimine de katkı sağlıyor.

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Polonya’nın başkenti Varşova’da Japonya ile çeyrek finalde karşılaşan ve 3-2 mağlup olarak turnuvadan elenen Kadın Voleybol Millî Takımı’nın maçının ardından konuştuğumuz Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şirket olarak sporun desteklenmesini ve kadının güçlenmesine destek olmayı ilke edindiklerini söyledi.

2023 yılında Türkiye Voleybol Federasyonuna bağlı en üst klasman kadınlar ligi olan Sultanlar Ligi’nin isim sponsoru ve Kadın Voleybol Millî Takımlar Ana Sponsoru olduklarını söyleyen Şahin “Bu aynı zamanda Türkiye’de kadın voleyboluna yapılan en büyük destek oldu. 2024-2025 yılı sezonunda 5G destekli Şahin Gözü sistemini uygulamaya başladık. Bunu Sultanlar Ligi’ne entegre ettik. Vodafone Sultanlar Ligi 2023-2024 sezonunda, İstanbul Burhan Felek ve Antalya Spor Salonunda da kullanıldı. Şahin Gözü’nü 2024-2025 sezonunda daha da genişlettik” dedi.

ŞAHİN GÖZÜ NE İŞE YARIYOR?

Meltem Bakiler Şahin’in verdiği bilgiye göre son olarak Voleybol Milletler Ligi İstanbul etabında, Sinan Erdem Spor Salonunda da bu teknoloji sahaya yansıtıldı. 5G destekli Şahin Gözü, maçta atılan servisin hızını, oyuncuların attığı adımı, performansları ölçen, tartışmalı pozisyonlarda milimetrik hesaplamalarla net olarak verip doğru kararlar verilmesini birkaç saniyelik dilimlerde sağlamasıyla önemli bir işlev görüyor. Aynı zamanda bu veriler sporcularla da paylaşıldığı için bir oyuncu önceki maçlara göre performansını, atış hızını, başarısını ölçüp buna göre kendini geliştirebiliyor, antrenörlere taktik ve çalışma bakımından önemli veri akışı sağlıyor, rekorları tespit ediyor. Meltem Bakiler Şahin, geçtiğimiz dönemde Malatya’nın Orduzu köyündeki Malatya 44 Voleybol Akademi öğrencilerinin en büyük hayali olan Filenin Sultanları ile gözlükler aracılığıyla baç yapmasını sağladıklarını, o gençlere yine bir hedef kapısı açtıklarını, kente kalıcı bir voleybol sahası kurduklarını anlattı.

E-POSTA BİLMİYORDU E-TİCARET YAPIYOR

Vodafone, sporun yanı sıra dezavantajlı kesimlere desteğini de sürdürüyor. Vodafone Vakfının da Başkan Yardımcısı olan Meltem Bakiler Şahin, sosyal hayatın imkânlarından yeterince faydalanamayan ya da ekonomik hayatta varlık gösteremeyen bireylerin önündeki engelleri kaldırmaya destek olduklarını anlattı. Şahin’in verdiği bilgiye göre bu projelerle şimdiye kadar 4,4 milyon kişinin hayatına dokunuldu. 2007-2023 döneminde 270 milyon TL olan projelerle 1,5 milyar liralık sosyal katkı sağlandı. Dijital Benim İşim projesiyle 16 yaş üzeri kadınların dijital becerileri artırıldı, 29 ilde 50 bin kadına ulaşıldı, e-Posta atmayı bilmeyen kadınlar e-Ticaret yapar oldu. Deprem bölgesinde kadınların gelirini artıran projeler desteklendi. AÇEV’le ortak projeler yapıldı. Şiddet gören kadınlara destek veren ‘Kırmızı Işık’ uygulaması 381 binden fazla indirildi.

KULLANICILARIN CEBİNE DESTEK

Toplantıda soruları da cevaplayan Şahin, müşterilerinin limit aşımı yapmamasını sağlamaya çalıştıklarını, aşmaları hâlinde ilk aşımda bedelini iade ettiklerini, 65 yaş üzeri ve 16 yaş altı için özel hatlar tanımladıklarını, sosyal medya platformlarına özel kullanımlar hediye ettiklerini, çeşitli platform ve ürünlerde indirimler sağlayarak faturalı müşterine milyonlarca lira fayda sağladıklarını anlattı. Bu tür kampanyalarla sağlanan fayda ise 422 milyon TL’yi aştı, yapılan anketlerde memnuniyet oranı yüzde 25 arttı.