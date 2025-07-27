Filenin şampiyonu belli oldu! Üst üste ikinci kez kupayı evine götürdü

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyon belli oldu. İtalya rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı.

BREZİLYE MAÇA İYİ BAŞLADI

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da yapılan final müsabakasına Brezilya iyi başladı. Setin başında 3 sayılık farkı bulan Brezilya, İtalya’nın hücum hatalarından aldığı sayılarla 8-4 öne geçti. Brezilya’da Gabi 5, Julia 4, sayı ile öne çıktı.

İTALYA'DA HATALAR MAÇA DAMGA VURDU

İtalya ise ilk sette üst üste hatalar yaptı. Egonu’nun 6 sayısı setin sonunda seti çevirmeye yetmedi. İlk setin en çarpıcı rakamı İtalya’nın 12 sayıyı direkt hata ile rakibine kaptırması oldu.

İKİNCİ SETTE İTALYA GERİ DÖNDÜ

İkinci setin başında Brezilya’nın hataları dikkat çekti. İtalya set sonunda yakaladığı farkı korudu ve 25-18 kazanarak setlerde skoru eşitledi. 1-1

BREZİLYA'YA GERİ DÖNÜŞ ŞANSI VERMEDİ

Karşılaşmanın ikinci setinde baştan sona hakimiyetini rakibine kabul ettiren İtalya, yakaladığı farkı korumayı başardı. Egonu 5, Fahr 4, Sylla 3 sayı bulurken bu sette Brezilya’nın direkt hatalarından 7 sayı kazandı. Egonu’nun yerine oyuna giren Antropova bu sette 8 sayılık katkı yaptı. İlk altıda başlamayan Nervini de 4 sayı ile öne çıkan oyunculardan oldu.

SON SETTE İTALYA NOKTAYI KOYDU

Brezilya için maça devam, İtalya için Şampiyonluk anlamı taşıyan 4. Set karşılıklı sayılarla başladı. Setin sonunda Brezilya’nın çabası İtalya’yı durduramadı. Seti 25-22 kazanan İtalya 3-1 kazandı ve VNL’deki 3. finalinde 3. Şampiyonluğuna ulaştı.

Brezilya ise 4.kez finalden eli boş dönerek 4. gümüş madalyasını aldı.