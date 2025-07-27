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Filenin şampiyonu belli oldu! Üst üste ikinci kez kupayı evine götürdü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filenin şampiyonu belli oldu! Üst üste ikinci kez kupayı evine götürdü
Voleybol, FIVB, Milletler Ligi, İtalya, Brezilya, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde İtalya, Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyon belli oldu. İtalya rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek kupayı kazandı.

BREZİLYE MAÇA İYİ BAŞLADI

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da yapılan final müsabakasına Brezilya iyi başladı. Setin başında 3 sayılık farkı bulan Brezilya, İtalya’nın hücum hatalarından aldığı sayılarla 8-4 öne geçti. Brezilya’da Gabi 5, Julia 4, sayı ile öne çıktı.

Filenin şampiyonu belli oldu! Üst üste ikinci kez kupayı evine götürdü - 1. Resim

İTALYA'DA HATALAR MAÇA DAMGA VURDU

İtalya ise ilk sette üst üste hatalar yaptı. Egonu’nun 6 sayısı setin sonunda seti çevirmeye yetmedi. İlk setin en çarpıcı rakamı İtalya’nın 12 sayıyı direkt hata ile rakibine kaptırması oldu.

Filenin şampiyonu belli oldu! Üst üste ikinci kez kupayı evine götürdü - 2. Resim

İKİNCİ SETTE İTALYA GERİ DÖNDÜ

İkinci setin başında Brezilya’nın hataları dikkat çekti. İtalya set sonunda yakaladığı farkı korudu ve 25-18 kazanarak setlerde skoru eşitledi. 1-1

Filenin şampiyonu belli oldu! Üst üste ikinci kez kupayı evine götürdü - 3. Resim

BREZİLYA'YA GERİ DÖNÜŞ ŞANSI VERMEDİ

Karşılaşmanın ikinci setinde baştan sona hakimiyetini rakibine kabul ettiren İtalya, yakaladığı farkı korumayı başardı. Egonu 5, Fahr 4, Sylla 3 sayı bulurken bu sette Brezilya’nın direkt hatalarından 7 sayı kazandı. Egonu’nun yerine oyuna giren Antropova bu sette 8 sayılık katkı yaptı. İlk altıda başlamayan Nervini de 4 sayı ile öne çıkan oyunculardan oldu.

Filenin şampiyonu belli oldu! Üst üste ikinci kez kupayı evine götürdü - 4. Resim

SON SETTE İTALYA NOKTAYI KOYDU

Brezilya için maça devam, İtalya için Şampiyonluk anlamı taşıyan 4. Set karşılıklı sayılarla başladı. Setin sonunda Brezilya’nın çabası İtalya’yı durduramadı. Seti 25-22 kazanan İtalya 3-1 kazandı ve VNL’deki 3. finalinde 3. Şampiyonluğuna ulaştı.

Filenin şampiyonu belli oldu! Üst üste ikinci kez kupayı evine götürdü - 5. Resim

Brezilya ise 4.kez finalden eli boş dönerek 4. gümüş madalyasını aldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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