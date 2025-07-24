Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'ne erken veda! Japonya'ya mağlup olduk... Başhakemin hatası maça damga vurdu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde çeyrek final maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Başhakemin yaptığı hata maça damgasını vurdu.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi çeyrek finalinde Ferhat Akbaş'ın yönetimindeki Japonya ile karşılaştı. Beşinci sete giden zorlu mücadeleyi Japonya 3-2'lik skorla kazandı.
Türkiye turnuvaya erken veda ederken, karşılaşmanın son setinde başhakemin yaptığı hata maça damgasını vurdu.
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Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak