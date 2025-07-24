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Türkiye yarı finale yükseldi mi? Türkiye-Japonya voleybol maçı sonucu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye yarı finale yükseldi mi? Türkiye-Japonya voleybol maçı sonucu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde Japonya ile Polonya'nın Lodz kentinde karşı karşıya geliyor. Maç sonucu ve yarı final durumu merakla beklenirken Türkiye'nin yarı finale yükselmesi durumunda muhtemel rakibi merak edildi.

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek finalinde, Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya ile Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 17.30’da kritik bir maça çıktı. 

Türkiye yarı finale yükseldi mi ve Türkiye-Japonya voleybol maçı kaç kaç bitti merak ediliyor. 

TÜRKİYE JAPONYA MAÇI KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ BİTTİ?

24 Temmuz 2025’te Atlas Arena’daoynananTürkiye-Japonya çeyrek final maçı, büyük bir çekişmeye sahne oldu ancak maçın sonucu henüz belli olmadı.

Japonya ilk seti 25-21 kazanırken, Türkiye ikinci seti 25-16’lık skorla alarak durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü seti Japonya’nın alarak durumu 2-1 yaptı. 

Türkiye yarı finale yükseldi mi? Türkiye-Japonya voleybol maçı sonucu - 1. Resim

TÜRKİYE YARI FİNALE YÜKSELDİ Mİ?

Türkiye-Japonya maçının sonucu henüz netleşmediği için Filenin Sultanları’nın yarı finale yükselip yükselmediği belirsizliğini koruyor. Maçın sonuçlanmasının ardından haberimiz güncellenecektir. 

TÜRKİYE'NİN YARI FİNAL RAKİBİ KİM?

Türkiye, Japonya’yı elemesi halinde yarı finalde Brezilya-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu maç, 24 Temmuz 2025’te saat 21.00’de oynanacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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