Kübalı yıldız Fenerbahçe'de! "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin"
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Kübalı pasör Julio Alberto Gómez Galvez'i transfer etti. Transfer duyurusunda kullanılan yapay zeka videosu dikkat çekti.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Kübalı pasörJulio Alberto Gomez Galvez'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin" denildi.
"ÇUBUKLU FORMA İLE SONSUZA KADAR BAŞARILAR"
Fenerbahçe'nin transfer açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"2015-2016 sezonunda Capitalinos de La Habana ile profesyonel kariyerine başlayan Julio, sonrasında sırasıyla MAFC-BME, VC Limax, SK Zadruga Aich/Dob ve Calcit Volley formalarını terletti.
2024-2025 sezonu Slovenya 1A DOL’da ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’, 2023-2024 Avusturya Power Fusion Volley Ligi ‘En İyi Pasör’ ve ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ ödüllerini alan Julio, 2022-2023 Dutch Eredivisie’de ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ ödülünün de sahibi olmuştur.
Julio Gomez'e 'Ailemize hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."