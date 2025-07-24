Kübalı yıldız Fenerbahçe'de! "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin"

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Kübalı pasörJulio Alberto Gomez Galvez'i kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin açıklamasında, "Dünyanın en büyük spor kulübüne hoş geldin" denildi.

Fenerbahçe'nin transfer açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"2015-2016 sezonunda Capitalinos de La Habana ile profesyonel kariyerine başlayan Julio, sonrasında sırasıyla MAFC-BME, VC Limax, SK Zadruga Aich/Dob ve Calcit Volley formalarını terletti.

2024-2025 sezonu Slovenya 1A DOL’da ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’, 2023-2024 Avusturya Power Fusion Volley Ligi ‘En İyi Pasör’ ve ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ ödüllerini alan Julio, 2022-2023 Dutch Eredivisie’de ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ ödülünün de sahibi olmuştur.

Julio Gomez'e 'Ailemize hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."