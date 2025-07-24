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Mourinho'dan taraftarı çıldırtacak sözler! "Fenerbahçe bir UEFA Avrupa Ligi takımı"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele eden Fenerbahçe, büyük hasretine son verebilmek için Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda Feyenoord ile 3'üncü eleme turunda karşılaşacak. Hollanda temsilcisi ile oynanacak kritik müsabakalar öncesi Jose Mourinho, çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, kamptaki 3'üncü hazırlık maçında Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımını 4-0 mağlup etti. Jose Mourinho, karşılaşma sonrası İspanyol basınına konuştu.

"BÜTÇE MESELESİ"

ElDesmerque'ye Fenerbahçe hakkında açıklama yapan Portekizli çalıştırıcı, "Artık sonuçlar bizim için önemli. Takımın gelişmesi ve yeni oyuncuların takıma entegre olması gerekiyor. Elbette farklı silahlarımız ve gücümüz var. Ancak bu bir bütçe meselesi ve yine de deneyeceğiz. Şimdi önümüzde Şampiyonlar Ligi var" dedi.

Mourinho'dan olay çıkaracak sözler!

"SPORTİF AÇIDAN AVRUPA LİGİ TAKIMIYIZ"

Devler Lig ile Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupası arasındaki farka da vurgu yapan Jose Mourinho, "2 farklı dünya... Gerçekçi olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne gidersek finansal açıdan harika olur. Ancak sportif açıdan Fenerbahçe, Avrupa Ligi takımıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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