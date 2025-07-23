Fenerbahçe'den açıklama: Ali Koç'un Dursun Özbek'ten özür dilediği tamamen asılsızdır
Sarı-lacivertli kulüp, Başkan Ali Koç’un Galatasaray derbisi sonrası Dursun Özbek’ten özür dilediği yönündeki iddiayı yalanladı.
Fenerbahçe Kulübü, Ferudun Niğdelioğlu'nun dile getirdiği dikkat çeken iddiaya açıklamayla cevap verdi.
Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, Başkan Ali Koç'un Galatasaray derbisinin ardından RAMS Park'ta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bir savcının odasında özür dilediği yönündeki söylemler kesin bir dille yalanlandı.
Açıklamada, "Ferudun Niğdelioğlu isimli şahsın, Başkanımız Sayın Ali Y. Koç hakkında ortaya attığı ifadeler tamamen asılsızdır. Hiçbir somut delile dayanmayan bu açıklamalar maksatlı ve iftira niteliğindedir." denildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:
"Ferudun Niğdelioğlu isimli şahsın, bir YouTube kanalında dile getirdiği; Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'un Galatasaray derbisinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'a gitmesi ile ilgili Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten bir savcının odasında özür dilediği yönündeki ifadeleri tamamen asılsızdır.
Bu gerçek dışı beyan, hiçbir somut delile dayanmamakta olup, maksatlı ve iftira niteliği taşımaktadır.
Gazetecilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu iddia, Başkanımız Sayın Ali Y. Koç'a karşı kişisel husumetini kamuoyuna yansıtmayı amaçlayan bir tutumun sonucudur.
İddia sahibi, açıklamalarını ispatla yükümlüdür. Aksi takdirde kamuoyunun vicdanında iftiracı ve art niyetli bir pozisyonda kalacaktır.
Kendisini açıkça ispata davet ediyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Fenerbahçe Spor Kulübü"