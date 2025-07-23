Fenerbahçe'den açıklama: Ali Koç'un Dursun Özbek'ten özür dilediği tamamen asılsızdır

Sarı-lacivertli kulüp, Başkan Ali Koç’un Galatasaray derbisi sonrası Dursun Özbek’ten özür dilediği yönündeki iddiayı yalanladı.

Fenerbahçe Kulübü, Ferudun Niğdelioğlu'nun dile getirdiği dikkat çeken iddiaya açıklamayla cevap verdi.

Kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruda, Başkan Ali Koç'un Galatasaray derbisinin ardından RAMS Park'ta Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten bir savcının odasında özür dilediği yönündeki söylemler kesin bir dille yalanlandı.

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Açıklamada, "Ferudun Niğdelioğlu isimli şahsın, Başkanımız Sayın Ali Y. Koç hakkında ortaya attığı ifadeler tamamen asılsızdır. Hiçbir somut delile dayanmayan bu açıklamalar maksatlı ve iftira niteliğindedir." denildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması: