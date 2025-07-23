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Fenerbahçe ile Chobani anlaştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe ile Chobani anlaştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe, Sponsorluk Anlaşması, Ali Koç, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Chobani ile stat ve Avrupa göğüs sponsorluğu için toplam 15 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un detayları Divan Kurulu öncesinde açıklayacağı belirtildi.

Yeni sezon öncesi hem transferde hem de gelir kaynaklarında büyük hamleler yapan Fenerbahçe, önemli bir sponsorluk anlaşmasına daha imza atıyor. 

Fenerbahçe ile Chobani anlaştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı - 1. Resim

15 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Sarı-lacivertliler, gıda markası Chobani ile stat isim hakkı ve Avrupa göğüs sponsorluğu için el sıkıştı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, yapılan anlaşmanın toplam bedeli 15 milyon euro olacağı söylendi. 

Fenerbahçe ile Chobani anlaştı! Sözleşme detayları ortaya çıktı - 2. Resim

Taraflar, imza sürecini tamamlamaya hazırlanırken, resmi duyurunun Fenerbahçe'nin Divan Kurulu toplantısında yapılması planlanıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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