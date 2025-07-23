Asensio ve Skriniar'da mutlu son! Fenerbahçe resmi imzaya çok yakın

Fenerbahçe, taraftarı heyecanlandıran Marco Asensio ve Milan Skriniar transferlerinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli kulübün PSG ile her konuda anlaştığı aktarılırken, resmi imzanın bu hafta atılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yönetim taraftarı heyecanlandıracak iki yıldız ismin transferinde sona geldi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre sarı-lacivertliler, Marco Asensio ve Milan Skriniar transferlerini bu hafta içinde resmiyete dökmek istiyor.

Sabuncuoğlu, "Fenerbahçelilerin gönlü rahat olsun Assensio ve Skriniar transferi bu hafta bitecek. Uzamasından taraftar rahatsız fakat bu işler kolay olmuyor. Football Manager oyunundaki gibi bu işler hızlıca olmuyor." dedi.

Spor yorumcusu Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ve PSG'nin her konuda anlaştığını ve geriye sadece resmi imzanın kaldığını belirtti.