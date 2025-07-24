Jose Mourinho'nun yeni sezona bakışı: Neler olacak göreceğiz

Eskiden çok kazananın en iyi sayıldığını ama şimdi dünyanın algılarla yönetildiğini belirten Portekizli hoca “Türkiye’de ilk yılım keşif yılıydı. Ne final oynadım ne kupa kazandım. Bu yıl neler olacağını göreceğiz” dedi.

Kariyeri tartışılmaz olan ancak Fenerbahçe’deki durumu tartışılan Jose Mourinho, ülke basınına röportaj verdi.

Ünlü teknik adam dünü, bugünü ve yarınlara yönelik düşüncelerini dile getirdi. İşte açıklamalarından öne çıkanlar: Bugünkü Mourinho ile 20 yıl önceki Mourinho arasında hiçbir fark yok. Bir sonraki maçı kazanmak istiyorum. İşimi çok seviyorum ve beni durduracak hiçbir sebep göremiyorum. Eskiden çok kazanan en iyi sayılırdı ancak şimdi dünya algılarla yönetiliyor. Artık en iyi olan, en çok algı oluşturan kişi. Teknik direktörler galibiyet sayısına göre değil, istatistiklere, verilere göre seçiliyor.

GYÖKERES YALANI

Fenerbahçe, tam bir sezon geçirip bir final oynamadığım ve bir kupa kazanamadığım ilk kulüp oldu. Fenerbahçe’de ilk yıl bir keşif yılıydı. Yeni bir dünyayı keşfetmek gibi. Anlamak için orada olmanız gerekiyor. Bu yıl neler olacağını göreceğiz. Transfer piyasası hakkında söylenen 300 - 400 yalandan biri, Viktor Gyökeres’in Fenerbahçe’ye geleceğiydi. İnanılmaz bir oyuncu ama Fenerbahçe’ye gelmiyor. Bir gün kendimi tekrar Portekiz’de antrenörlük yaparken göreceğim. Ve bir gün Portekiz Millî Takımı’nı çalıştıracağım. Portekiz’le ya da değil, bir Dünya Kupası’nda olmak istiyorum. Ama bu Portekiz’le olmalı.

EDERSON GİBİ KALECİN YOKSA...

Jose Mourinho teknik direktörlerin elindeki kadroya göre planlarını şekillendirmesi gerektiğini belirtirken “Herkes Guardiola gibi oynamaya çalışıyor ama Ederson gibi bir kalecin yoksa olmaz. Elindekine göre uyum sağlamak zorundasın. Aksi takdirde ‘fikrimle öldüm’ diyen teknik direktörler olur ki bu aptallıktır” diye konuştu.