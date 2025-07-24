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Fenerbahçe Al Ittihad'ı farkla yendi! Jhon Duran siftah yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe Al Ittihad&#039;ı farkla yendi! Jhon Duran siftah yaptı
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekiz kampında hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, Al Ittihad’ı 4-0 mağlup etti. Yeni transfer Jhon Duran ilk maçında 2 golle parladı.

Yeni sezon hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad ile karşılaştı.

Fenerbahçe Al Ittihad'ı farkla yenidi! Jhon Duran siftah yaptı - 1. Resim

Estádio Municipal de Albufeira'da oynanan mücadelede sarı-lacivertliler sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maça etkili başlayan Fenerbahçe, 9. dakikada Youssef En-Nesyri ve 16. dakikada Sebastian Szymanski'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Fenerbahçe Al Ittihad'ı farkla yenidi! Jhon Duran siftah yaptı - 2. Resim

İkinci yarıya yeni transfer Jhon Duran'ın dahil olmasıyla vites artıran sarı-lacivertliler, 77 ve 88. dakikalarda Kolombiyalı forvetin ayağından iki gol daha bularak mücadeleyi 4-0 kazandı.

Sarı-lacivertliler Portekiz kampını 26 Temmuz Cumartesi günü Benfica ile oynanacak maçla noktalayacak.

Fenerbahçe Al Ittihad'ı farkla yenidi! Jhon Duran siftah yaptı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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