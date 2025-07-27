İtalya - Brezilya voleybol maçı için nefesler tutuldu. 2025 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde İtalya ile Brezilya arasındaki karşılaşma Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena’da gerçekleşecek. Peki, İtalya - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...

2025 Kadınlar Voleybol Milletler Ligi (VNL), tüm heyecanıyla devam ediyor. Dünya voleybolunun iki devi İtalya ve Brezilya, şampiyonluk kupasını kazanmak için mücadele edecek.

Bu akşam Polonya’nın Lodz kentinde bulunan Atlas Arena’da gerçekleşecek bu karşılaşma sporseverler tarafından heyecanla takip edilecek. İtalya - Brezilya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

İTALYA - BREZİLYA VNL 2025 FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İtalya - Brezilya voleybol maçı bu akşam saat 21:00’de başlayacak. Polonya’nın Lodz kentindeki Atlas Arena, bu dev karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

İTALYA - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İtalya - Brezilya final maçı, Türkiye’de TRT Spor Yıldız kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

2025 VNL finallerinde Brezilya, İtalya ile 2022'deki karşılaşmanın rövanşına çıkacak. 2022 yılında iki takımda başarılı bir performans sergilemiş ancak kazanan 3-0 ile İtalya olmuştu.