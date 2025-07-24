Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları maç takvimi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi etabına çeyrek finalde veda etti. Voleybolseverler bir sonraki Filenin Sultanları maç tarihlerini araştırırken Voleybol Dünya Şampiyonası'nda izleme şansı bulacak. Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve geniş kadro belli oldu. Kaptan Eda Erdem'de Dünya Şampiyonası'nda takıma dahil oldu.

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman gündemde. Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası maç takvimi ve kadrosu belli oldu.

VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN?

2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland’ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Grup maçları Nakhon Ratchasima’da, çeyrek final, yarı final ve final maçları ise Bangkok’ta oynanacak.

Turnuva 32 takımla rekor bir katılımla gerçekleşecek. Yeni formata göre ikinci tur kaldırılarak gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Türkiye, E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile mücadele edecek. Turnuvanın açılış maçı, 23 Ağustos 2025’te Türkiye-İspanya karşılaşmasıyla başlayacak.

FİLENİN SULTANLARI DÜNYA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

23 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-İspanya

25 Ağustos 2025

15.30 Türkiye-Bulgaristan

27 Ağustos 2025

12.00 Türkiye-Kanada

TÜRKİYE VOLEYBOL DÜNYA ŞAMPİYONASI GENİŞ KADRO

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Sıla Çalışkan, Arelya Karasoy Koçaş

Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aleksia Karutasu, Defne Başyolcu, Aylin Uysalcan

Smaçörler: Hande Baladın, Saliha Şahin, Meliha Diken, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın