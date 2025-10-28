120 bin kişilik istihdam yok olacak, mağazalar kapanacak! İngiltere'de yeni vergi sistemine yönelik 'kesin' uyarılar...

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, planladığı işyeri vergi artışlarını yürürlüğe koyarsa, perakende ve konaklama sektörlerinde 120 bin kadar kişinin işini kaybedebileceği uyarısı yapıldı. İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves

120 BİN KİŞİNİN İŞİ TEHLİKEDE

İngiltere Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve UK Hospitality, söz konusu düzenlemenin 500 işletmenin kapanma riskiyle karşı karşıya kalmasına ve yaklaşık 120 bin çalışanın işini kaybetmesine neden olabileceğini bildirdi.

İşçi Partisi’nin planına göre, büyük ticari mülkler daha yüksek vergiler öderken, küçük işletmelerin vergi yükü azaltılacak. Bu reformla, Amazon gibi çevrim içi devlerin kullandığı dev depoların daha fazla vergi ödemesi ve fiziki mağazalarla rekabetin dengelenmesi amaçlanıyor.

MAĞAZALAR KAPANABİLİR

İngiltere merkezli Daily Mail'den haber sitesinden edinilen bilgilere göre cadde mağazaları ve konaklama sektörü temsilcileri, bu düzenlemenin ters etki meydana getireceğini, kendi sektörlerindeki büyük işletmelerin de bu vergiden olumsuz etkileneceğini belirtiyor.

Sektör temsilcileri, vergi artışlarının mağazaları zarara uğratacağını, kapanmaların yaşanacağını, bunun da istihdam kaybına ve şehir merkezlerinde müşteri çeken "kilit mağazaların" yok olmasına yol açacağını söylüyor.

UK Hospitality ve BRC, değeri 500 bin sterlinin üzerindeki mülkleri hedef alan bu reformdan perakende ve konaklama işletmelerinin muaf tutulmasını talep ediyor.

BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, "Ek işyeri vergisi getirilmesi yalnızca enflasyonist baskıları artırır, mağaza kapanmalarına ve iş kayıplarına neden olur. Maliye Bakanı’nı, bu işletmeleri yeni vergiden muaf tutmaya çağırıyoruz" dedi.

Sektör temsilcileri ayrıca geçen yılki bütçeden bu yana artan maaşlar ve işverenlerin ödediği ulusal sigorta katkıları nedeniyle 10 milyar sterlinden fazla ek maliyetle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Büyük süpermarketler de benzer şekilde, artan maliyetlerin gıda fiyatlarını yükselteceği, bunun da enflasyonu tetikleyerek hayat maliyetleri krizini derinleştireceği uyarısında bulundu.

BRC verilerine göre, taze gıda fiyatları Ekim ayında yıllık bazda yüzde 4,3 artarak Ocak 2024’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. En fazla artışın sığır eti, kümes hayvanları ve meyvede yaşandığı belirtildi.

Süpermarketler, Maliye Bakanı’nın gelecek ay açıklanacak bütçede sektöre yönelik maliyet artışlarını hafifletmemesi durumunda fiyatların daha da artabileceğini söylüyor.

Öte yandan, genel gıda fiyat enflasyonu Ekim’de yüzde 3,7’ye gerileyerek bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Gıda dışı ürünleri de kapsayan genel mağaza fiyat enflasyonu ise yüzde 1,4’ten yüzde 1’e indi.