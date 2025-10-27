Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > İngiltere Başbakanı Starmer TUSAŞ'ta! Milli uçağımız KAAN hakkında bilgi aldı

İngiltere Başbakanı Starmer TUSAŞ'ta! Milli uçağımız KAAN hakkında bilgi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Starmer TUSAŞ&#039;ta! Milli uçağımız KAAN hakkında bilgi aldı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye seyahatine başlayan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerini ziyaret ederek, yerli ve milli uçak KAAN hakkında bilgi aldı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Starmer'i Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler karşıladı.

Starmer'in beraberinde, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı.

İngiltere Başbakanı Starmer'in, Türkiye ile İngiltere arasındaki, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin yürütülen görüşmeler hakkındaki son durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracağı öğrenildi.

KAAN HAKKINDA BİLGİ ALDI

İngiltere Başbakanı, ziyaret turuna TUSAŞ'tan başladı. MSB'den yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Keir Starmer, Mürted Hava Meydan Komutanlığımızdaki karşılama töreni sonrasında TUSAŞ’a geçerek yerli ve millî uçağımız KAAN hakkında bilgi aldı. Ziyarette Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healy, Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth de yer aldı." denildi.

Ziyaretin ardından Starmer, Külliye'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiliz Başbakanı resmi törenle karşıladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

