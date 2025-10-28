Göçmenler artık kışlalarda kalacak! Avrupa diken üstünde

İngiltere hükümeti, ülke genelinde büyük tepki çeken "göçmen oteli krizi"ni aşmakta zorlanıyor. Londra yönetimi, maliyeti giderek artan otellerin yerine, yaklaşık 1.000 sığınmacıyı ordu kışlalarına yerleştirmeye başladı.

OTEL SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Parlamento komitesi, Pazartesi günü hükümetin işlettiği sığınma otellerine ilişkin "başarısız, kaotik ve pahalı" demişti.

İçişleri Bakanlığı ise, İskoçya’daki Cameron Kışlası ve güney İngiltere’deki Crowborough Eğitim Kampının gelecek aydan itibaren 900 erkek sığınmacıya ev sahipliği yapacağını doğruladı.

Mevcut tesisler daha önce, 2021’de Afganistan’dan tahliye edilen ailelerin geçici konaklaması için kullanılmıştı.

HÜKÜMETİN PLANI: 10 BİN GÖÇMENİ KIŞLALARA TAŞIMAK

The Times’ın haberine göre İngiliz hükümeti, askeri tesislerde 10.000 sığınmacıyı barındırmayı hedefliyor.

Hükümetin planı, pahalı otel konaklamalarını sona erdirmek ve vergilerle finanse edilen masrafları azaltmak.

Ancak muhalefet, bu planı "insanlık dışı" olarak değerlendirirken, sivil toplum kuruluşları da sığınmacıların askeri kamplarda izole edilmesine tepki gösterdi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı sözcüsü, "Yasadışı göçmenlerin ve sığınma otellerinin sayısından öfkeliyiz. Bu hükümet tüm sığınma otellerini kapatacak. Çalışmalar hızla devam ediyor ve topluluklar üzerindeki baskıyı hafifletmek için daha uygun yerler belirleniyor." dedi.

Başbakan Keir Starmer da otel sistemindeki kötü yönetim nedeniyle önceki hükümeti suçladı.

Starmer, sığınma başvurularının işleme alınmamasını "büyük bir karmaşa" olarak tanımladı ve "İngiltere bu krizi hak etmiyor" yorumunda bulundu.

YÜKSELEN MALİYELER ÜLKEYİ KARIŞTIRDI

Avam Kamarası raporuna göre, sığınma konaklamalarının 2019-2029 yılları arasındaki maliyeti 4,5 milyar sterlinden 15,3 milyar sterline yükseldi.

2023’te 56.000 sığınmacı otellerde kalırken, bu sayı 2025 ortasında 32.000’e gerilese de, masraflar artmaya devam ediyor.

İngiltere'nin en büyük göçmen otellerinden biri geçtiğimiz ay boşaltıldı ancak hükümet hâlâ otelin bakım giderlerini ödüyor.