Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan gemi kaza yaptı! 40 kişi hayatını kaybetti, 30 yaralı var

Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan gemi kaza yaptı! 40 kişi hayatını kaybetti, 30 yaralı var

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / AFP

Tunus açıklarında feci bir gemi kazası olayı meydana geldi. Yaklaşık 70 göçmeni taşıyan bir gemi battı. Olayda 40 göçmen hayatını kaybetti, 30 kişi kurtarıldı.

Tunus açıklarında korkunç bir olay meydana geldi.

Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri taşıyan bir gemi kaza geçirdi, 40 göçmen hayatını kaybetti, 30 kişi kurtarıldı.

Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan gemi kaza yaptı! 40 kişi hayatını kaybetti, 30 yaralı var - 1. Resim

TUNUS AÇIKLARINDA FECİ OLAY

Tunus Mahdia Savcılığı Sözcüsü Walid Chtabri, ilk incelemelere göre teknede 70 kişinin bulunduğunu belirtti.

Chtabri, aralarında bebeklerin de bulunduğu 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, kurtarılan 30 kişinin ise tamamının Sahra Altı Afrika kökenli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AFP

