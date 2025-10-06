Sumud Filosu'nda 'Amsterdam' gemisinin kaptanı konuştu! İsrail'in mide bulandıran işkencesini anlattı

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Küresel Sumud Filosu'ndaki "Amsterdam" gemisinin kaptanı olan Muhyiddin, İsrail'in filodakileri gözaltına aldıktan sonra uyguladığı insanlık dışı işkenceleri anlattı. İsrail askerlerinin uzun ve yorucu sorgulamalar yaptığını belirten Muhyiddin, "Bize sabah akşam yalnızca bir parça ekmek verdiler, içmemiz için kanalizasyon suyu getirdiler. Bu insanlığa sığmayan bir muameledir." dedi.

Küresel Sumud Filosu'ndaki "Amsterdam" gemisinin kaptanı olan Muhyiddin, beraberindeki 9 Tunuslu aktivistle ülkesine dönüşünde Kartaca Uluslararası Havalimanı’nda ellerinde Filistin bayrakları ve çiçekler taşıyan kalabalık bir grup tarafından coşkuyla karşılandı.

Muhyiddin, burada yerel basına yaptığı açıklamalarda, İsrail ordusunun kendilerine yönelik muamelesini "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

"KANALİZASYON SUYU İÇİRDİLER"

İsrail askerlerinin uzun ve yorucu sorgulamalar yaptığını belirten Muhyiddin, "Bize sabah akşam yalnızca bir parça ekmek verdiler, içmemiz için kanalizasyon suyu getirdiler. Bu insanlığa sığmayan bir muameledir." dedi.

Muhyiddin, Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmalarının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Her ay ya da iki ayda bir bu deniz yolculuğunu tekrarlamalıyız. Gazze’ye ulaşmak için deniz dalgalarıyla yeniden buluşacağız." ifadelerini kullandı.

'BASKIN ANINDA NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLARDI'

İsrail askerlerinin "profesyonellikten uzak ve deneyimsiz" olduklarını dile getiren Tunuslu aktivist, "Siyonist oluşum örümcek ağından daha zayıf. Askerleri denizde görev yapmaya uygun değil. Gemimize baskın düzenlediklerinde ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Motorları çalıştırmayı bile beceremediler." diye konuştu.

