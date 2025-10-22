Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ege’de sürpriz iddia! Yunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyor

Ege’de sürpriz iddia! Yunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyor

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Ege’de sürpriz iddia! Yunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ege ve Doğu Akdeniz’de tansiyonu belirleyen 12 mil tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. İranlı savunma analisti ve BBC yazarı Babak Taghvaee, Atina hükümetinden edindiği bilgilere dayanarak Yunanistan’ın 12 mil ısrarından geri adım attığını yazdı.

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir tartışma patlak verdi. İranlı savunma analisti ve BBC yazarı Babak Taghvaee, Yunanistan hükümetinden aldığı bilgilere dayanarak, Atina’nın Ege ve Akdeniz’deki karasularını 12 deniz milinden 9 deniz miline düşürme formülü üzerinde Türkiye ile müzakere yürüttüğünü öne sürdü.

Taghvaee’nin açıklamalarına göre, Miçotakis hükümeti 12 mil ısrarından geri adım atmak zorunda kaldı.

Ege’de sürpriz iddia! Yunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyor - 1. Resim

YUNANİSTAN'DA ENDİŞE BÜYÜYOR

Yunan basını, Taghvaee’nin “gegonotstomikroskpio”ya yaptığı açıklamaları manşetlerine taşırken, “Atina Ankara ile perde arkasında gizli bir formül mü tartışıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Analistin iddiasına göre, Miçotakis hükümetinde bazı isimler Ege’de gerilimi düşürmek ve NATO içinde Türkiye ile dengeli bir çözüm üretmek amacıyla “9 mil” fikrini gündeme aldı.

Ege’de sürpriz iddia! Yunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyor - 2. Resim

YUNAN TEZLERİNE KARŞI ULUSLARARASI HUKUK NE DİYOR?

Yunanistan cephesinde gündeme getirilen bu iddia, Ankara’nın Ege’deki mevcut 6 deniz mili uygulamasına yönelik kararlılığını yeniden öne çıkardı.

Türkiye, 1995 yılında TBMM’de alınan “casus belli” (savaş sebebi) kararına dayanarak, Yunanistan’ın karasularını tek taraflı şekilde 12 mile çıkarması durumunda her türlü tedbiri alma hakkını saklı tutmakta.

Yunanistan’ın 12 mil ısrarı, Ege’yi fiilen “Yunan gölüne” dönüştürecek, denizlerdeki seyir ve geçiş özgürlüğünü ciddi biçimde kısıtlayacak tek taraflı bir adım olarak görülüyor.

Ege’de sürpriz iddia! Yunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyor - 2. Resim

FİDAN-GERAPETRİTİS GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI

20 Ekim’de Lüksemburg’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis, kamuoyuna açıklanmayan bir görüşme gerçekleştirmişti.

Fidan, Türkiye’nin Yunanistan’ın deniz sınırlarını 6 milin üzerine çıkarma çabalarına karşı olduğunu açıkça belirtmişti.

Yunan medyası, Lüksemburg görüşmesinden sonra gelen bu iddiaların “tesadüf olmadığını” yazdı.

TÜRKİYE BÖLGESEL DENKLEMİN ANA AKTÖRÜ

Türkiye’nin diplomatik gücü, Yunanistan’ı tek taraflı adımlardan caydıran en önemli faktör haline geldi

Ankara son dönemde hem Gazze diplomasisi hem de NATO’nun yeni güvenlik mimarisi çerçevesinde öne çıkan rolüyle Ege ve Doğu Akdeniz’de denge kurucu güç konumunu pekiştirdi.

ATİNA'NIN 12 MİL ISRARI ULUSLARARASI HUKUKTA ZEMİN BULAMIYOR

Uluslararası hukuk uzmanlarına göre, Yunanistan’ın 12 mil iddiası BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında “otomatik bir hak” teşkil etmiyor.

Prof. Dr. Ali Osman Karaoğlu’na göre, “Yunanistan, 12 mil uygulamasıyla Türkiye’nin haklarını ihlal ederken, bölgesel teamül hukuku açısından 6 mil sınırı Ege’de geçerli olan fiili dengeyi temsil ediyor.”

Türkiye, Ege’deki binlerce ada ve kayalığın özel coğrafi konumu nedeniyle, “adil paylaşım” ve “karşılıklı rıza” ilkelerine dayanan bir çözümden yana.

Kaynak: Dış Haberler

Ferit Kaya'nın babası kimdir, Ahmet Kaya mı? Ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi gündemde!Kuruluş Orhan bu akşam var mı? 22 Ekim ATV yayın akışı merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan gemi kaza yaptı! 40 kişi hayatını kaybetti, 30 yaralı var - DünyaTunus açıklarında gemi kazası! 40 ölü 30 yaralıLahey’den tokat gibi karar! UAD, İsrail’in Gazze yalanlarını çürüttü - DünyaUluslararası Adalet Divanı’ndan İsrail’e ağır darbe!ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio neden İsrail’e gidiyor? Dikkat çeken iddia - DünyaABD Dışişleri Bakanı neden İsrail’e gidiyor?Zelenskiy’den Türkiye kararı! Ukrayna Donanması geliyor - DünyaZelenskiy’den Türkiye kararı!Hindistan Cumhurbaşkanı ölümden döndü! Helikopter piste saplandı - DünyaHindistan Cumhurbaşkanı ölümden döndüVicdanları sızlatan ret! Almanya, Gazze’den gelen çocukları kabul etmedi - DünyaGazze’deki yaralı çocuklara Almanya kapıları kapattı!
Sonraki Haber Yükleniyor...