Ege’de sürpriz iddia! Yunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyor

Ege ve Doğu Akdeniz’de Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yeni bir tartışma patlak verdi. İranlı savunma analisti ve BBC yazarı Babak Taghvaee, Yunanistan hükümetinden aldığı bilgilere dayanarak, Atina’nın Ege ve Akdeniz’deki karasularını 12 deniz milinden 9 deniz miline düşürme formülü üzerinde Türkiye ile müzakere yürüttüğünü öne sürdü.

Taghvaee’nin açıklamalarına göre, Miçotakis hükümeti 12 mil ısrarından geri adım atmak zorunda kaldı.

YUNANİSTAN'DA ENDİŞE BÜYÜYOR

Yunan basını, Taghvaee’nin “gegonotstomikroskpio”ya yaptığı açıklamaları manşetlerine taşırken, “Atina Ankara ile perde arkasında gizli bir formül mü tartışıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

Analistin iddiasına göre, Miçotakis hükümetinde bazı isimler Ege’de gerilimi düşürmek ve NATO içinde Türkiye ile dengeli bir çözüm üretmek amacıyla “9 mil” fikrini gündeme aldı.

YUNAN TEZLERİNE KARŞI ULUSLARARASI HUKUK NE DİYOR?

Yunanistan cephesinde gündeme getirilen bu iddia, Ankara’nın Ege’deki mevcut 6 deniz mili uygulamasına yönelik kararlılığını yeniden öne çıkardı.

Türkiye, 1995 yılında TBMM’de alınan “casus belli” (savaş sebebi) kararına dayanarak, Yunanistan’ın karasularını tek taraflı şekilde 12 mile çıkarması durumunda her türlü tedbiri alma hakkını saklı tutmakta.

Yunanistan’ın 12 mil ısrarı, Ege’yi fiilen “Yunan gölüne” dönüştürecek, denizlerdeki seyir ve geçiş özgürlüğünü ciddi biçimde kısıtlayacak tek taraflı bir adım olarak görülüyor.

FİDAN-GERAPETRİTİS GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI

20 Ekim’de Lüksemburg’da bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Yunan mevkidaşı Giorgos Gerapetritis, kamuoyuna açıklanmayan bir görüşme gerçekleştirmişti.

Fidan, Türkiye’nin Yunanistan’ın deniz sınırlarını 6 milin üzerine çıkarma çabalarına karşı olduğunu açıkça belirtmişti.

Yunan medyası, Lüksemburg görüşmesinden sonra gelen bu iddiaların “tesadüf olmadığını” yazdı.

TÜRKİYE BÖLGESEL DENKLEMİN ANA AKTÖRÜ

Türkiye’nin diplomatik gücü, Yunanistan’ı tek taraflı adımlardan caydıran en önemli faktör haline geldi

Ankara son dönemde hem Gazze diplomasisi hem de NATO’nun yeni güvenlik mimarisi çerçevesinde öne çıkan rolüyle Ege ve Doğu Akdeniz’de denge kurucu güç konumunu pekiştirdi.

ATİNA'NIN 12 MİL ISRARI ULUSLARARASI HUKUKTA ZEMİN BULAMIYOR

Uluslararası hukuk uzmanlarına göre, Yunanistan’ın 12 mil iddiası BM Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) kapsamında “otomatik bir hak” teşkil etmiyor.

Prof. Dr. Ali Osman Karaoğlu’na göre, “Yunanistan, 12 mil uygulamasıyla Türkiye’nin haklarını ihlal ederken, bölgesel teamül hukuku açısından 6 mil sınırı Ege’de geçerli olan fiili dengeyi temsil ediyor.”

Türkiye, Ege’deki binlerce ada ve kayalığın özel coğrafi konumu nedeniyle, “adil paylaşım” ve “karşılıklı rıza” ilkelerine dayanan bir çözümden yana.