'Korkunç ama sevimli' tasarımıyla piyasaya sürüldü, çılgınlığa dönüştü! Bir ülkede yasaklandı, hisseler ise rekor kırdı

'Korkunç ama sevimli' tasarımıyla piyasaya sürüldü, çılgınlığa dönüştü! Bir ülkede yasaklandı, hisseler ise rekor kırdı

- Güncelleme:
Çin oyuncak üreticisi Pop Mart tarafından, Ağustos sonunda piyasaya çıkan mini Hong Konglu sanatçı Kasing Lung’un tasarladığı Labubu serisi, dünya genelinde adeta bir 'çılgınlığa dönüştü'. Sosyal medyada 'korkunç ama sevimli' yakıştırmaları yapılan peluş oyuncak, bir ülkede yasaklandı. Şirket, Çin ve yurt dışı piyasalarında yüzde 250'ye varan rekor bir gelir artışı yaşadı. Yurt dışı satışlar yüzde 370’e kadar yükselirken, Çin’deki satış artışı yaklaşık yüzde 190 seviyesinde gerçekleşti.

Çinli oyuncak üreticisi Pop Mart International Group Ltd. hisseleri, Çin ve yurt dışı pazarlarda güçlü gelir artışı açıklamasının ardından son iki ayın en yüksek yükselişini kaydetti.

'KORKUNÇ AMA SEVİMLİ' TASARIMIYLA KÜRESEL ÇAPTA İLGİ GÖRDÜ

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung’un tasarladığı Labubu oyuncakları, TikTok’ta milyonların ilgisini çeken “korkunç ama sevimli” tasarımıyla küresel bir çılgınlığa neden oldu.

'Korkunç ama sevimli' tasarımıyla piyasaya sürüldü, çılgınlığa dönüştü! Bir ülkede yasaklandı, hisseler ise rekor kırdı - 1. Resim

ŞİRKET GELİRLERİ REKOR KIRDI, YÜZDE 250'LİK REKOR ARTIŞ GELDİ

Şirketin Hong Kong Borsası’na yaptığı açıklamaya göre, Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 250’ye kadar artış gösterdi. Yurt dışı satışlar yüzde 370’e kadar yükselirken, Çin’deki satış artışı yaklaşık yüzde 190 seviyesinde gerçekleşti. Pop Mart hisseleri gün içinde yüzde 7,9’a kadar değer kazandı.

Pop Mart’ın satışları, geçen yılın ikinci yarısından itibaren piyasaya sürülen pelüş Labubu oyuncağının küresel popülaritesiyle ivme kazandı. Ünlüler ve tüketiciler arasında büyük ilgi gören bu oyuncak, şirketin satışlarını önemli ölçüde artırdı. Ağustos sonunda piyasaya çıkan mini Labubu serisi de yeni bir satın alma dalgası oluşturdu.

'Korkunç ama sevimli' tasarımıyla piyasaya sürüldü, çılgınlığa dönüştü! Bir ülkede yasaklandı, hisseler ise rekor kırdı - 2. Resim

ŞİRKETİN BÜYÜME ORANLARI DİKKAT ÇEKTİ

Goldman Sachs analistleri, üçüncü çeyrek sonuçlarının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, güçlü marka (IP) performansı ve üretim kapasitesinin artmasından kaynaklanan gelir potansiyeline dikkat çekti.

Bloomberg'den edinilen bilgilere göre Pop Mart’ın özellikle Batı pazarlarındaki büyüme oranı dikkat çekti. Şirketin üçüncü çeyrek gelirleri Amerika’da yüzde 1 bin 270, Avrupa’da yüzde 740, Asya-Pasifik bölgesinde ise yüzde 170 ila 175 arasında arttı.

Labubu figürlerine yönelik küresel koleksiyon çılgınlığı, Pop Mart’ın gelir tahminlerini net olarak yapmasını zorlaştırıyor. Şirket yıl başında 20 milyar yuan (yaklaşık 2,8 milyar dolar) gelir hedefi belirlemişti. Ancak CEO Wang Ning, Ağustos ayında yaptığı açıklamada 30 milyar yuan gelire ulaşmanın “oldukça kolay” olabileceğini ifade etmişti.

Öte yandan Pop Mart hisseleri, iş güncellemesinden bir gün önce, geçen yılın yüksek satış bazına ilişkin endişeler nedeniyle yüzde 8,1 düşerek Nisan’dan bu yana en sert günlük kaybını yaşamıştı. Citigroup, bu düşüşün “güçlü bir alım fırsatı” sunduğunu belirtti.

IRAK'TA YASAKLANMIŞTI

Labubu oyuncakları, Irak’ın Erbil şehrinde resmi olarak yasaklandı. Yetkililer, “kör kutu” (blind box) satış modelinin tüketicileri yanılttığını ve oyuncağın “şeytani” görünümünün yerel kültürle uyumsuz olduğunu savundu.

İngiltere’de ise Labubu çılgınlığı, mağazalarda kavgalar ve izdihamlara yol açtı. Bu nedenle yetkili marka satışlarını durdurarak güvenlik önlemleri almak durumunda kaldı. 

Güney Kore’de de benzer sahneler nedeniyle satışlar geçici olarak durduruldu. Çin’de ise bankaların Labubu’yu promosyon olarak kullanması yasaklandı. 

Türkiye'de henüz resmi bir yasaklama yok ancak sahte ürünlere karşı uyarılar yapılıyor. 

