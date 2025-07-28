Labubu neden yasaklandı? TikTok'un popüler oyuncağı tehlikeli görülüyor

TikTok'un viral oyuncak bebeği Labubu, sevimli ama ürkütücü tasarımıyla fenomen haline geldi. Her gün binlerce sosyal medya kullanıcısı sürpriz kutulardan favori Labubu bebeğini çıkarmaya çalışıyor. Uzmanlar ise Labubu bebeklerin psikolojik açıdan risklerini tartışıyor. Yasaklandığı ülkeler gündeme gelirken 'Labubu neden yasaklandı' merak edildi.

Hong Konglu sanatçı Kasing Lung’un tasarladığı Labubu oyuncakları, TikTok’ta milyonların ilgisini çeken “korkunç ama sevimli” tasarımıyla küresel bir çılgınlığa neden oldu. Ancak bu popülerlik çeşitli ülkelerde yasaklama veya satışları durdurma kararına neden oldu. Uzmanlar tehlike saçtığını düşünürken Labubu bebeklerinin neden yasaklandığı merak konusu.

LABUBU NEDEN TEHLİKELİ GÖRÜLÜYOR?

Labubu’nun tehlikeli görülmesinin temel nedenlerinden biri, “kör kutu” satış modelinin dopamin odaklı bir bağımlılğa neden olması. Uzmanlar, özellikle çocuklar ve gençlerde tüketim alışkanlıklarını tetiklediğini, sosyal statü sembolü haline geldiğini belirtiyor.

Oyuncakların sürpriz olması özellikle koleksiyoncuları satın almaya itiyor. Sosyal medya platformlarında bu videoların paylaşılması ise kontrolsüz harcamalara ve takıntılı davranışlara yol açabileceği üzerinde duruluyor.

Sahte Labubu oyuncaklarının da boğulma riski taşıdığı ve gerekli güvenlik işaretleri taşımadığı için çocuk sağlığı açısından risk oluşturabileceği söyleniyor.

LABUBU NEDEN YASAKLANDI?

Labubu oyuncakları, Irak’ın Erbil şehrinde resmi olarak yasaklandı. Yetkililer, “kör kutu” (blind box) satış modelinin tüketicileri yanılttığını ve oyuncağın “şeytani” görünümünün yerel kültürle uyumsuz olduğunu savundu.

İngiltere’de ise Labubu çılgınlığı, mağazalarda kavgalar ve izdihamlara yol açtı. Bu nedenle yetkili marka satışlarını durdurarak güvenlik önlemleri almak durumunda kaldı.

Güney Kore’de de benzer sahneler nedeniyle satışlar geçici olarak durduruldu. Çin’de ise bankaların Labubu’yu promosyon olarak kullanması yasaklandı.

Türkiye'de henüz resmi bir yasaklama yok ancak sahte ürünlere karşı uyarılar yapılıyor.