Son dönemin popüler koleksiyon oyuncağı 'Labubu': Kimi ülkede yasaklandı kimi ülkede zirveye çıktı

Küçük büyük demeden tüm dünyayı etkisi altına alan Labubu bebekleri, koleksiyonerler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız sıra dışı karakterlerden oluşan Labubuların ne olduğu, ne işe yaradığı ve neden bu kadar popüler olduğu merak konusu haline geldi. İşte tüm merak edilenler…

Son yılların en dikkat çekici koleksiyon oyuncaklarından biri haline gelen Labubu bebekleri, Çin merkezli Pop Mart şirketinin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Tüylü yapıları, iri gözleri ve sivri dişleriyle hem tatlı hem de korkunç bir görünüme sahip olan bu canavar figürleri, sosyal medyanın da etkisiyle kısa süre içinde ün kazandı. İşte Labubu hakkında merak edilenler...

LABUBU NEDİR?

Pelüş olarak üretilen bu oyuncaklar çantalara takılarak aksesuar ya da süs olarak kullanılabiliyor. Bu figürler, sürpriz kutularda (blind box) satılıyor, dolayısıyla alıcı hangi bebeği aldığını kutuyu açmadan bilemiyor. Bu da alıcılarda ayrı bir heyecan ve tüketim çılgınlığı oluşturuyor.

LABUBU NEDEN POPÜLER?

Ürünün web sitesine göre, 2019 yılından bu yana Pop Mart, farklı boyut, renk, şekil ve stillerde 300'den fazla Labubu oyuncağı piyasaya sürdü. Labubu’nun popülerliği sosyal medyanın etkisi ve koleksiyon kültürünün birleşimiyle zirve yaptı. Pandemi sonrası sosyal medyada hızla yayılan “kutu açma” videoları, Labubu’nun gençler ve yetişkinler arasında hızla yayılmasını sağladı. Ünlülerin sosyal medya paylaşımları da ilgiye büyük katkıda bulundu.

LABUBU NEDEN TEHLİKELİ

Labubu bebekleri, görünüşte sevimli tasarımlarıyla dikkat çekerken psikolojik açıdan bazı riskler barındırıyor. Uzmanlar Labubu bebeklerinin sadece eğlence aracı olmadığını vurgularken Labubu’ya sahip olmanın çocuklar için bir statü sembolü haline geldiğini belirtiyor.

HANGİ ÜLKELERDE YASAKLANDI

Öte yandan bazı ülkelerde Labubu satışları yasaklanırken, bazı ülkelerde satışlar askıya alındı. Irak’ta alınan karara göre, çocukların davranışlarına etkisi, tüketicinin yanıltılması ve kültürel hassasiyetler nedeniyle Labubu figürlerinin satışı yasaklandı. İngiltere’de ise mağaza önlerinde oluşan kalabalık ve şiddet olayları, güvenlik kaygıları ve personellere yönelik tehditler sebebiyle Pop Mart’ın İngiltere mağazalarındaki satışlar geçici olarak durduruldu.

Rusya’da bazı milletvekilleri, ürünün çocuk psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri ve korkutucu tasarımı nedeniyle yasaklama talep etti. Hukuki süreç sürüyor.