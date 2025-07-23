Almanya onay verdi Türkiye'nin Eurofighter süreci başladı! İşte Eurofighter savaş uçağının özellikleri

Almanya'nın Türkiye'ye 40 Eurofighter Typhoon savaş uçağı teslim edilmesine onay vermesinin ardından İngiltere'den de bir hamle geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter'da ön mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. MSB’den yapılan açıklamaların akabinde, Eurofighter Typhoon savaş uçağının özellikleri merak konusu haline geldi. İşte jetin dikkat çeken özellikleri…

Modern savaş uçaklarında zirvede olarak kabul edilen Eurofighter Typhoon, çift motorlu ve süpersonik hızlara ulaşabilen bir savaş uçağıdır. Yakıt kapasitesi, motor gücü, kanat alanı, yüksek irtifa, menzil ve daha birçok özelliğiyle kendi alanındaki rakiplerine fark atan Eurofighter, hem hava üstünlüğü hem de hassas kara taarruzu görevlerinde etkileyici bir performans sergiliyor. İşte Eurofighter savaş uçağına dair tüm merak edilenler…

Avrupa savunma sanayisinin en büyük ortak projelerinden biri olan Eurofighter Typhoon, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya tarafından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor. Almanya’nın onayı bulunmadan, diğer ülkeler üçüncü ülkelere satış yapamıyor.

EUROFİGHTER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çift motorlu yapısı ve turbofan motorlarıyla donatılan Typhoon’ın motor gücü 60 KN. Azami kalkış ağırlığı 23 bin 500 kilogramken yakıt kapasitesi 5 bin litre olarak biliniyor.

Art yakıcıya ihtiyaç duymadan süpersonik uçuş yapabilme özelliği (supercruise) sayesinde, görev sahasında büyük taktik avantaj sağlıyor.

Yüksek irtifada azami hızı 2 bin 495 kilometre/saat olan Eurofighter, 2 bin 900 kilometre yani 65 bin ft menziline sahip.

Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri ise bu uçakların en belirgin özelliklerinden olurken deniz seviyesinde ise Mach 1.25 (1.530 kilometre/saat) hıza ulaşabiliyor.

Uçakta yer alan radar ve kızılötesi tarama sistemi sayesinde, hem havadan havaya hem de havadan karaya görevlerde yüksek hedef tespit kabiliyeti sunuyor.

Ayrıca pilotlara gelişmiş farkındalık sağlayan kaska entegre nişangah sistemi, hedeflerin daha hızlı ve hassas şekilde vurulmasına imkan tanıyor. Öte yandan Eurofighter Typhoon, çok çeşitli silah sistemlerini taşıyabiliyor.

2003 yılında hizmete giren Typhoon, bugün Birleşik Krallık, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt gibi ülkelerin hava kuvvetleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. Avrupa savunma sanayisinin geldiği noktayı simgeleyen bu uçak, 21. yüzyılın çok rollü savaş platformları arasında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.