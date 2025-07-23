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Sami Yusuf 10 yıl sonra İstanbul'da: Sami Yusuf'un Türkiye konseri ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sami Yusuf 10 yıl sonra İstanbul&#039;da: Sami Yusuf&#039;un Türkiye konseri ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya çapında milyonlarca dinleyicisi bulunan Sami Yusuf, geleneksel müziği doğu ve batının harmonisiyle birleştirerek izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Yusuf’un İstanbul konserinin açıklanmasının ardından hayranları Sami Yusuf konseri ne zaman, biletler ne kadar araştırmaya başladı. İşte Sami Yusuf konserine dair aradığınız tüm detaylar…

Ünlü şarkıcı Sami Yusuf 10 yıl aranın ardından İstanbul’a geliyor. İstanbul Yenikapı’da gerçekleşmesi planlanan konserin biletleri satışa çıkarken bilet fiyatları da merak konusu oldu. İşte konserin merak edilen detayları…

Sami Yusuf 10 yıl sonra İstanbul'da: Sami Yusuf'un Türkiye konseri ne zaman? - 1. Resim

SAMİ YUSUF’UN TÜRKİYE KONSERİ NE ZAMAN?

Azerbaycan kökenli Sami Yusuf 10 yıllık uzun sürenin ardından İstanbul’daki hayranlarına güzel haberi verdi. Sevilen sanatçı, 23 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı Festival Park Yenikapı'da sahne alacak. 

İstanbul konserinde merakla beklenen yeni albümünden de şarkılar söyleyeceği bildirilen Yusuf, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak. 

Sami Yusuf 10 yıl sonra İstanbul'da: Sami Yusuf'un Türkiye konseri ne zaman? - 2. Resim

SAMİ YUSUF KONSER BİLETİ NE KADAR?

Dünya çapında ilgiyle takip edilen sanatçının konser bileti fiyatları da hayranları tarafından oldukça merak ediliyor. Bilet fiyatları oturma düzenine göre değişiklik gösterirken, tahmini fiyat aralığı 900 TL ile 10.000 TL arasında değişiyor.

Sami Yusuf 10 yıl sonra İstanbul'da: Sami Yusuf'un Türkiye konseri ne zaman? - 3. Resim

SAMİ YUSUF KİMDİR?

Sami Yusuf, 21 Temmuz 1980 tarihinde İran'ın başkenti Tahran'da dünyaya gelmiştir. Azerbaycan kökenli olan Yusuf, söz yazarı, besteci ve müzisyendir.

3 yaşındayken ailesiyle birlikte İngiltere'ye taşınan Yusuf’un yeteneği, küçük yaşlarda keşfedilmiştir. 
Babası Babak Radmanesh'in rehberliğinde müzik eğitimi almış, daha sonra Londra'daki Royal Academy of Music'te bestecilik üzerine eğitim görmüştür.

2003 yılında çıkardığı ilk albümü Al-Mu'allim ile uluslararası alanda büyük bir çıkış yakalayan Sami Yusuf, İslami temaları modern müzikle harmanlayarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır. Ardından gelen My Ummah (2005), Wherever You Are (2010) ve Barakah (2016) gibi albümleriyle başarısını pekiştirmiştir. Şarkılarında genellikle barış, maneviyat, birlik ve insanlık gibi evrensel temaları işlemektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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