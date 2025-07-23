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Safer ayı ne zaman başlayacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Safer ayı ne zaman başlayacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan Safer ayı, 2025 yılında hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. Muharrem ayının sona ermesiyle beraber Safer ayı ne zaman başlayacak? sorusu gündeme geldi.

Hicri takvimin ikinci ayı olan Safer'in başlamasına kısa bir süre kaldı. Safer ayının başlayacağı tarih müslüman alemi tarafından merakla bekleniyor.

Safer ayı ne zaman başlayacak? sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

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SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hicri yılın ikinci ayı olan Safer, bu yıl 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü başlayacak. Safar ayı 29 gün sürecek ve bu dönemin sonunda yani 24 Ağustos 2025 Cumartesi gecesi Rebiülevvel ayına geçilecektir.

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SAFER AYI İBADETLERİ

Safer ayı, Hicrî takvimin ikinci ayıdır. Bu ay, bazı toplumlarda uğursuzlukla anılsa da, İslam’da böyle bir inanç söz konusu değildir. Rivayetlere göre bu ayda yaşanan bazı sıkıntılardan kaynaklı safer ayı şanssız olarak görülmeye başlanır. Ancak İslamî döneme geçildiğinde bu yanlış algıyı düzeltmek adına safer ayına 'saferü'l-hayr' ya da 'saferü'l-muzaffer' denilmeye başlanır.

Her ay gibi Safer de Allah’ın ayıdır. Bu nedenle müminler için bu ay ibadet ve dua ile değerlendirilecek kıymetli bir zaman dilimidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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