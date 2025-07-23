Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Urla... Bakan Yumaklı yangınlardaki son durumu açıkladı

Bakan Yumaklı, yangınlardaki son durumu paylaştı. Urla'daki yangının kontrol altına alındığını söyleyen Yumaklı, Sakarya-Bilecik ve Eskişehir'deki yangınların da büyük oranda kontrol altında olduğunu açıkladı

Rekor seviyelerdeki sıcaklıklar yangınları da beraberinde getirdi. Sakarya'dan başlayıp Bilecik'e sıçrayan yangında alevler, tahliye edilen Kazancı köyüne kadar ulaştı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Urla'daki orman yangınının kontrol altına alındığını, Sakarya-Bilecik ve Eskişehir'deki yangınların da büyük oranda kontrol altında olduğunu açıkladı.

SAKARYA

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 20 Temmuz'da ormanlık alanda çıkan ve daha sonra Bilecik tarafına sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlamıştı.

BİLECİK

Sakarya'daki yangınların Bilecik'e ulaşması sonrası ​​​​​​ Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltılmış, Kazancı köyüne sıçrayan alevlerin evlere ulaşmaması için çalışma yapılmıştı.

Yangının Osmaneli ilçe merkezine yaklaşmasıyla D-650 kara yolundaki araçlar, tedbiren ilçe merkezine yönlendirilmişti.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Büyükyayla Mahallesi yakınlarında çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi ve yön değiştirmesiyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü tedbiren boşaltılmıştı.

URLA

Kuşçular Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın için bir uçak, 4 helikopter, 40 arazöz ve 4 dozer sevk edilmişti.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada 04-22 Temmuz 2025 tarihleri arasında meydana gelen 61 orman yangını ile ilgili 23 şüpheli şahsın gözaltına alındığını, bunlardan 4’ünün tutuklandığını ve 19’u hakkında adli kontrol kararı verildiğini duyurmuştu.