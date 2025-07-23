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Aslan yelesi peruğunu çıkardı, kel göründü! Kobra Murat’ın o hali sosyal medyayı ikiye böldü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aslan yelesi peruğunu çıkardı, kel göründü! Kobra Murat’ın o hali sosyal medyayı ikiye böldü
Peruk, Kobra, Saç Ekimi, Sosyal Medya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

“Romanların Prensi” ve “Kobra” lakaplarıyla bilinen Murat Divandiler, karakteristik imzası olan aslan yelesi peruğunu çıkardı. Saçlarına bakım yaptığı sırada çekilen o görüntüler sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları ünlü şarkıcı için “Saç olmadan daha karizmasın” yorumunu yaparken bazıları ise “Peruk sana ayrı hava katıyor” dedi.

“Kobra” adını, sahnede yaptığı kobra taklidinden alan ünlü şarkıcı Murat Divandiler’in açıklamaları ve yaptıkları magazin gündeminden düşmüyor. Divandiler son olarak peruksuz haliyle dikkat çekti.

BAKIM ZAMANI GELDİ

İstanbul Balat’ta yaşayan, terzilikle başlayan ve Roman müziğiyle şöhrete uzanan bir kariyere sahip olan Kobra Murat, bakım için bir merkezin yolunu tuttu. Gösterişli ve aslan yelesi şeklindeki saçlarıyla dikkat çeken isim saç derisine bakım yaptırdı ve peruğunu yeniledi. 

Aslan yeleği peruğunu çıkardı, kel göründü! Kobra Murat’ın o hali sosyal medyayı ikiye böldü - 1. Resim

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Uzun yıllardır sahnede kullandığı perukla bilinen Kobra Murat, gittiği saç ekim merkezinde protez saçlarını geçici olarak çıkardı. O anları sosyal medyada paylaşan şarkıcıya yorum üstüne yorum geldi. Bazı takipçileri paylaşımın altına “Saç olmadan daha karizmasın” yorumunu yaparken bazıları ise “Peruk sana ayrı hava katıyor” yazdı.

Aslan yeleği peruğunu çıkardı, kel göründü! Kobra Murat’ın o hali sosyal medyayı ikiye böldü - 2. Resim

DOKTORU PERUĞU YASAKLAMIŞTI 

Öte yandan ünlü şarkıcının saç derisinde geçtiğimiz yıl enfeksiyon çıkmıştı. Yaklaşık bir ay peruk kullanmaması önerilen isim bu süreçte zor günler geçirmiş, bazı konserlerini ertelemiş bazılarını ise iptal etmişti. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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